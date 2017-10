Gag, che cos’è e che esercizi fare

"Lo scopo è quello di rendere i vostri arti inferiori, addominali, glutei, come se fossero scolpiti nella pietra". Così dicono, provocatoriamente, gli istruttori che praticano la Gag; ma la maggior parte dei praticanti si accontenta di avere dei buoni risultati in termini di rassodamento dei tessuti e tono muscolare. Gli esercizi possono essere eseguiti anche a casa. Nel caso di dubbi sulle loro esecuzioni, chiedete consiglio a un istruttore di fitness qualificato e di fiducia. Le esercitazioni possono essere svolte a corpo libero oppure con dei piccoli sovraccarichi, come cavigliere e manubri. Ricordatevi che qualsiasi programma di allenamento deve iniziare con una fase di riscaldamento. Un po' di corsa e qualche esercizio di stretching sugli arti inferiori è l'ideale per iniziare. Durante l'esecuzione bisogna cercare di mantenere il più possibile stabile il bacino: evitate iperestensioni a carico della colonna vertebrale, con particolare attenzione alla zona lombare. Eseguite i movimenti lentamente, in particolare durante la fase passiva dell'esercizio.

Esercizi per le gambe

Salite alternate

1/2 squat a corpo libero

Affondi