Gabriele Basilico: una mostra antologica

Gabriele Basilico è stato un grande fotografo. "Gabriele Basilico - Ascolto il tuo cuore, città" è una completa mostra antologica che lo racconta attraverso i suoi scatti esposti proprio nella città in cui è nato e in particolare in una zona da lui fotografata e studiata a lungo perché in continuo cambiamento e oggi simbolo della Milano moderna, internazionale che ha appena accolto Expo Milano 2015.

Gabriele Basilico: gli scatti, l'architettura, le città

Unicredit Pavilion