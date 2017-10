Garden bridge di Londra, il ponte-giardino pedonale sospeso sul Tamigi

Londra si conferma fra le città più green al mondo grazie anche al nuovo progetto Garden bridge, un ponte pedonale sul Tamigi che verrà inaugurato nell'estate del 2019 e che collegherà il nord ed il sud della città, dalla fermata della metropolitana Temple a South bank, a metà tra il ponte di Blackfriars e quello di Waterloo. Diversamente ad altri ponti pedonali, la presenza abbonante di vegetazione lo renderà un giardino sospeso sul fiume. L'amore degli inglesi per la natura, i giardini e i parchi, numerosi nella capitale britannica, non è un segreto, infatti le ricerche del Garden bridge trust, l'associazione che si occupa della raccolta fondi per il progetto, evidenziano che il 78 per cento dei londinesi è a favore della costruzione del ponte.

Il progetto Garden bridge

Il ponte-giardino

I benefici del Garden bridge per Londra