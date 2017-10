Gary Snyder: Lo sciamano e gli spiriti della natura

La wilderness è al centro del pensiero di Gary Snyder, il mondo selvaggio celebrato nelle sue opere che avvicinato con generosità, umiltà e rispetto diventa il galateo della libertà. Per il poeta e saggista tra i maggiori della Beat Generation, ambiente, economia e cultura sono viste come un tutto interrelato e interreagente. Per questo la crisi del modello di vita occidentale è la conseguenza del processo di civilizzazione che ha provocato la rottura della sacra e antica alleanza fra Uomo e Natura, esaltata ed evocata per millenni dalle antiche culture tradizionali. Una frattura insanabile creata dall'illusione moderna dei valori positivisti. Snyder elabora la sua filosofia e la concezione magica del ruolo del poeta proprio dallo studio appassionato del mondo degli Indiani d'America, dei loro miti e delle forme di divinazione ancora oggi radicate nelle culture amerindiane, nonché dallo studio del cinese classico e della poesia orientale, e una vigile interrogazione della natura.

