Gate 22: Ieri in onda La Stanza dello Scirocco … Eccomi di nuovo qui, LidiaMia, di fronte al mare nero, più nero della notte che avvolge il mio cuore, da quando non sei più qui accanto a me. Il mare è largo, la marea ingrossa da Alicudi, trova sponda in Panarea e viene a sbattere le sue ali qui a Stromboli. Stanotte non riuscivo a prendere sonno e mi sono alzato a bere un bicchiere d'acqua. Dalla finestra della cucina, quella sul retro, ho cominciato a vedere due fiammelle che si agitavano sul sentiero che porta ai crateri. Mi è venuto in mente quando mi dicevi "Stromboli è un'isola nera, di lava, un'isola magica che copre e nasconde mille segreti…. …La Musica - Il Fantasma delle Tre_Vinicio Capossela - La Sposa_Giuni Russo - Col Tempo Sai_Giangilberto Monti - Un Oceano di Silenzio_Franco Battiato - Non Insegnate ai Bambini_Giorgio Gaber - Teadropos_Massive Attack - Waiting for a Miracle_Leonard Choen - Love is in the Air_Daniele Silvestri - Goti t Alone_Beck La Sigla della [STANZAdelloSCIROCCO] è composta dal brano Strade Parallele cantata da Franco Battiato e Giuni Russo NUN record e dagli insert_audio tratti da La Voce della Luna di Federico Fellini e La Leggenda del Pianista sull'Oceano di Giuseppe Tornatore.