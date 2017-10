Gatto delle nevi, il futuro è ibrido e a ridotte emissioni

L’industria del turismo invernale non può essere definita un esempio di sostenibilità. Specie durante stagioni avare di precipitazioni, come l’attuale per le montagne del Nord-Est, l’innevamento artificiale assume un ruolo determinante, portando a un inevitabile consumo, e in certi casi abuso, delle risorse ambientali. Dallo smodato utilizzo d’energia elettrica e acqua alla necessità di creare infrastrutture non sempre ecocompatibili – si pensi, in proposito, al proliferare dei laghi artificiali e alla posa di tubazioni sino ad alta quota per l’alimentazione dei cannoni da neve – la montagna è sempre più spesso trasformata in una sorta di “divertimentificio”. In un simile contesto, l’ibridazione dei gatti delle nevi rappresenta un primo tentativo di ridurre l’impatto ambientale del “circo bianco”.

Il gatto delle nevi opera in un contesto ambientale delicato

Il gatto delle nevi ibrido non disturba gli animali

Emissioni ridotte del 20 per cento con la tecnologia ibrida