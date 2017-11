Gatto. Il Ragdoll

Bisogna sempre tenere presente che il Ragdoll è stato selezionato soprattutto in funzione del carattere più che per inseguire canoni estetici di bellezza e perfezione. Ama il suo padrone incondizionatamente e senza riserva alcuna per cui si rende particolarmente adatto ad essere inserito in un programma di Pet-Therapy e come compagno di persone sole. Com'è fatto Il Ragdoll è un gatto imponente e massiccio (soprattutto gli esemplari maschi). Assieme al Maine Coon è una delle razze che raggiungono maggiori dimensioni. Gli occhi blu intenso, che gli conferiscono un aspetto dolce e al tempo stesso misterioso, sono tipici della razza. La "gorgiera" cioè il collare di pelo fitto che cinge il collo, forma un "giubbetto" di pelo che spesso resta folto e vaporoso anche nel periodo estivo. Di solito la coda viene portata leggermente più in alto rispetto al piano della schiena ed è un utilissimo mezzo per mantenersi in equilibrio anche nelle situazioni più precarie. Ha una voce delicata e melodiosa. E' un gatto molto robusto e non ha problemi riguardanti la salute. Il carattere Il Ragdoll è un gatto dal carattere adorabile, dolce e giocherellone, ha sempre voglia di coccole, ama stare in braccio, proprio come un bambino, e predilige la posizione con la pancia all'aria. Non ama il rumore o la confusione. La sua indole estremamente mite e la sua disponibilità sono proverbiali. Convive tranquillamente con altri cani o gatti poco aggressivi, in quanto il suo carattere remissivo e non belligerante lo porta ad evitare litigi. Non sopporta la solitudine e non è indipendente: ha bisogno di compagnia e della presenza del padrone. Ama il contatto fisico e lo ricerca morbosamente. E' tanto affettuoso da essere considerato addirittura appiccicoso. Se il suo padrone è ammalato, se è triste e demoralizzato, questo gatto non lo abbandona mai, anzi, cerca di consolarlo e confortarlo in tutti i modi, se proprio non gli è possibile altrimenti, si ferma a guardarlo, immobile, tentando di aiutarlo con la sua sola presenza. E' molto permaloso: se subisce dei torti è capace di offendersi e di avvilirsi al punto da passare ore in dignitoso silenzio. E' fondamentale che per ottenere un futuro gattone sereno ed equilibrato sia permeso che il cucciolo stia con la madre e con i fratellini per almeno 10 settimane: il gioco rappresenta un fondamentale momento di apprendimento e permette lo svilupparsi dell'istinto sociale. Cure Il suo mantello è semilungo morbido e setoso e difficilmente si annoda. Occorre comunque spazzolarlo con regolarità. Nel periodo della muta (primavera e tardo autunno) occorre spazzolarlo spesso e somministrargli prodotti specifici per l'eliminazione dall'intestino del pelo. Alimentazione Occorre somministrare alimenti di elevata qualità sia umidi che secchi. E' un gatto molto goloso e ama assaggiare tutto quello che il proprio padrone gli propone. Occorre tenere d'occhio la bilancia poichè ha una robusto appetito e una conseguente tendenza ad ingrassare. Genetica Il Ragdoll presenta una particolare colorazione del mantello che viene definita "a motivo siamese". Ne è responsabile il gene "cs", un gene che fa parte della serie degli alleli albini e che agisce sul colore pieno provocando una depigmentazione del mantello e degli occhi. Il colore viene relegato alle estremità (punte: muso, orecchie, piedi e coda) e gli occhi diventano azzurro intenso. Questo gene specifica un enzima termosensibile per cui nelle zone del corpo più calde il colore sarà più chiaro mentre nelle zone più fredde avremo una maggiore concentrazione di pigmento e il colore sarà più scuro. Il gene responsabile del motivo siamese è recessivo per cui è necessario, perché nasca un gattino con questo motivo, che entrambi i genitori ne siano portatori.