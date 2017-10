Genova 2004, capitale della lotta contro l’Aids

1 dicembre, Giornata mondiale della lotta contro l'Aids: quest'anno l'Italia sceglie Genova, capitale europea della cultura 2004, come teatro delle iniziative di comunicazione, di approfondimento e di sensibilizzazione alla lotta contro l'infezione da Hiv. La città, grazie alla collaborazione tra Ministero della Salute e Comune di Genova, diventerà in quella giornata un laboratorio aperto, per analizzare i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nella percezione della malattia, ma anche per immaginare e programmare futuri percorsi di prevenzione e cura. Un cammino difficile, che interroga e coinvolge l'arte come relazione tra l?uomo e i suoi desideri, sogni, paure più profonde, come scambio non meramente sanitario e di servizi, ma di immaginari e di sentimenti, di culture e di vissuti. Aids: Dignità ? diritti ? responsabilità? sarà lo slogan della giornata, che, come anticipa il Comune di Genova in anteprima, punta su queste tre parole evocative per sottolineare ?il riconoscimento dello stato di diritto della persona malata e di quella sana, la responsabilità dei propri comportamenti, l?attenzione alla salute come bene individuale e collettivo, il comportamento responsabile e rispettoso?. Fitto il programma degli eventi, pensato, fin dal convegno medico-scientifico che si terrà a Palazzo Tursi, per esplorare la complessità sociale della malattia, non dal punto di vista esclusivamente sanitario, ma considerando le interazioni che investono il rapporto tra sieropositività/Aids e il contesto ambientale, culturale, relazionale. Fin dalle stesse ore della mattina in via Garibaldi, una delle sette vie più belle del mondo, musica, performance e installazioni visive, un happening dedicato ai giovani e organizzato da giovani artisti. Monica Di Sisto