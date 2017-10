Genova, un anno dopo: un successo

Mentre l'inchiesta su quanto avvenne nel luglio scorso è ancora ferma alle indagini preliminari, i movimenti no global si sono riuniti per non dimenticare. La giornata sabato è stata scandita dall'attesa per il concentramento in Piazza Alimonda. Al mattino, il Genoa legal forum - il gruppo di legali che si occupa della difesa dei manifestanti - si è riunito al teatro della Corte per parlare di "Verità e giustizia sui fatti di Genova": documenti e testimonianze per raccontare che cosa sta succedendo al Palazzo di Giustizia. Nel pomeriggio i due cortei previsti si sono svolti senza incidenti: 500 persone hanno marciato verso il carcere e più di 100.000 hanno bloccato la città, in maniera civile e pacifica, per tutta il resto della giornata, il Comitato piazza Carlo Giuliani e la famiglia hanno organizzato una non-stop in piazza Alimonda distribuendo vino per brindare in sua memoria. Molti gli eventi ma molte anche le ferite ancora aperte, i pensieri e i timori di chi c'era allora e anche questa volta per interrogarsi sui tragici avvenimenti di un anno fa e per testimoniare la propria solidarietà ai genitori di Carlo. Due inviati di LifeGate ci portano il resoconto di quanto è accaduto e alcune interviste con importanti personaggi