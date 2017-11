GENTIAN (Genziana – Gentiana amarella)

Parole chiave: Pessimismo. Dubbio nei confronti di se stessi. Scoraggiamento. Descrizione di Bach: Per quelli che si scoraggiano facilmente. Essi possono migliorare progressivamente nella loro malattia o nei loro affari quotidiani ma ogni piccolo ostacolo, il più leggero ritardo in questa progressione causa loro dubbio e li demoralizza. Stato d'animo: Queste personalità sono dominate dal dubbio e dallo scetticismo nei confronti delle cose e delle persone che le circondano. Difficilmente provano entusiasmo per qualcosa, anzi tendono a svalutare le loro esperienze e le cose belle che capitano. Di più, sembrano molto più inclini a indulgere sui fatti negativi che su quelli positivi. Si lasciano abbattere molto facilmente da piccole difficoltà, il più lieve ostacolo li demoralizza. Quando pensano all'evoluzione di qualcosa che li riguarda, si immaginano già che andrà storto, che non avrà successo e che non saranno soddisfatti. Si irritano per sciocchezze, danno rilievo a cose negative di poco conto e di conseguenza riescono a rovinare qualunque esperienza. Si deve anche rimarcare come i pensieri negativi coltivati, ripetuti nel tempo, formino una sorta di lente deformante che altera il rapporto con la realtà ed esacerba l'amarezza e il pessimismo. Quando consultano il terapeuta, il medico, l'analista, mettono subito le mani avanti e dichiarano il loro scetticismo, il loro disincanto. Colti da scoraggiamento se i risultati non si manifestano con rapidità, smettono la cura. Per questo motivo il trattamento psicoterapico con queste persone fallisce di frequente. Gentian è anche molto efficace per superare gli stati temporanei di depressione, scoraggiamento dovuti a eventi quali lutti, rotture di fidanzamento, perdita del lavoro, ecc. Frasi tipiche : "Mi riesce difficile vedere le cose in modo positivo". "Non capisco come qualcuno possa essere ottimista, io so già che andrà male". "Sono scettico per principio". "All'inizio dico sempre di no; bisogna essere prudenti".