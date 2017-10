La repubblicana Georgetown, in Texas, ha scommesso tutto sulle energie rinnovabili

Georgetown è una città statunitense di circa 67mila abitanti nel Texas, a una cinquantina di chilometri dalla capitale Austin. Segni particolari: nel 2008 il Comune ha varato un piano per aumentare l'utilizzo di energie rinnovabili, che il sindaco Dale Ross ha deciso, una volta eletto nel 2012, di portare avanti tanto che dal 2015 l’energia elettrica che rifornisce case, uffici e aziende proviene da un impianto eolico. A partire dal mese di giugno questo sarà affiancato da una centrale solare: a quel punto la città sarà al 100 per cento servita da energia pulita. Curiosità: il sindaco appartiene al Partito repubblicano, che non è tanto noto per l’impegno sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici, quanto per l’attaccamento ai combustibili fossili.

La scelta del sindaco Dale Ross si è basata sui fatti

Il Texas ha enormi potenzialità nel campo delle rinnovabili

Al Gore ci porta a Georgetown nel documentario Una scomoda verità 2, adesso al cinema