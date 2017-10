Germogli, alimento vitale

Forse ancora poco conosciuti, i germogli sono un modo facile ed economicissimo per garantirsi un apporto nutritivo di sostanze preziose, scarsamente presenti nell'alimentazione troppo "sofisticata" e impoverita di molte persone. Si ottengono facendo germogliare i semi di piante alimentari (principalmente legumi e cereali). I semi vengono messi a bagno, quindi vanno tenuti in ambiente umido finché non germinano e in pochi giorni sviluppano una piccola radice e un fusticino lungo da 1 a 5-7 cm (a seconda del tipo di seme usato); a questo punto sono pronti per il consumo, aggiunti nelle insalate, nelle macedonie, in ripieni, minestre, nello yogurt e in tante altre preparazioni. Con la germinazione all'interno del seme avvengono numerose trasformazioni, a cominciare dalla drastica riduzione delle sostanze antinutritive (fitina, antienzimi); ma soprattutto avviene un vero e proprio "risveglio biologico". Aumenta il tenore di proteine e di aminoacidi; i grassi si trasformano in steroli, i precursori della vitamina D; molti sali minerali (calcio, ferro, fosforo, magnesio) diventano più assimilabili; la vitamina C può crescere del 600%; aumenta nettamente l'attività enzimatica e la vitamina B12, tanto rara nel mondo vegetale, può crescere dal 200 al 700%. Sono molti i semi che si possono far germogliare; i più comuni sono il frumento (grano tenero), i ceci, le lenticchie e i fagioli mung, ma si possono far germogliare anche crescione, barbabietola rossa, senape, alfalfa (erba medica), fieno greco e tanti altri. Hanno un gusto diverso a seconda del seme usato; ad esempio i cereali danno un germoglio leggermente dolce, i legumi risultano piacevolmente amarognoli, la senape e il crescione sono appena piccanti. Francesca Marotta