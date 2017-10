Milano, grazie ai bambini un giardino pubblico a Giambellino viene restituito alla città

Con quasi 50mila metri quadrati riqualificati e rigenerati i "giardini condivisi" a Milano stanno rivoluzionando la città e il modo di viverla. Rappresentano una soluzione innovativa di recupero e gestione di aree pubbliche degradate e abbandonate, e sono luoghi dove i protagonisti sono i cittadini stessi che attraverso attività collettive come il giardinaggio, la coltivazione e tanto altro incontrano gli abitanti del loro quartiere. Così facendo riscoprono il piacere di collaborare insieme per un fine comune, ovvero contribuire a una gestione ecosostenibile del territorio e migliorare la qualità della vita della città. Non si tratta solo di una semplice riqualificazione ma di una rigenerazione vera e propria: pezzi di metropoli che tornano a vivere per far rinascere lo spirito di condivisione e di comunità. Il compito di riprendersi un pezzo di quartiere abbandonato e dargli una seconda vita trasformandolo in uno splendido giardino è stato affidato anche ai bambini della scuola primaria Nazario Sauro di Milano. I bambini hanno iniziato la loro attività di riqualificazione e pulizia dello spazio verde del quartiere Giambellino il 28 marzo.

Il giardino condiviso in Giambellino

Un progetto che responsabilizza bambini e adulti