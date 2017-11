Giampaolo Fabris: “Grazie Marco. Le tue imprese sono testimonianza del societing”

Grazie Marco.

Se ci sono stati precursori che hanno interpretato e preceduto Societing queste sono state indubbiamente le tue imprese. Sin da quando, di fatto, con Scaldasole introducesti non solo il biologico ma anche un nuovo modo di produrre.

Ricordo una tua pagina di pubblicità dell'epoca in cui presentavi le "tue operaie" : c'era la foto delle tue mucche che producevano il latte e ognuna aveva un nome. Non un artificio pubblicitario ma la rappresentazione reale dell'amore per chi ti produceva il latte, che tu andavi a mungere e le chiamavi proprio davvero con il loro nome (di battesimo stavo per dire).

Ricordo anche che il mantenimento degli standard elevati di qualità ti portava fuori mercato: la confezione in cartone dello yogurt che tu avevi adottato, un materiale naturale riciclabile, costa dieci volte di più della plastica usata da tutte le aziende del settore. Che il problema del packaging ecocompatibile nemmeno scalfiva i loro pensieri.

Quando mi chiedesti un aiuto per cedere Scaldasole perché con le tue risorse, da solo, non avresti mai potuto assicurare al biologico una diffusione elevata ricordo un lungo colloquio con i manager della Heinz - la multinazionale che aveva comperato la Plasmon che poi acquisì Scaldasole - negli Stati Uniti per spiegare loro lo straordinario investimento, anche in termini di immagine, nel farsi promotori di una diffusione del biologico del mondo utilizzando expertise e know how Scaldasole.

Ma quei signori, che avevano il ketchup e i baked beans - i loro prodotti storici - nel cervello, nel cuore e nel portafoglio, valutarono soltanto un'opportunità commerciale. Del biologico non importava niente.

E poi la tua avventura che prosegue tutt'ora con LifeGate. Tra le cose che tengo in casa mi è particolarmente caro un certificato - un tuo regalo - quando mettesti a Impatto Zero, di fatto riforestando una parte di territorio, ciò che dell'ambiente avrei consumato nella mia vita.

I valori di cui scrivi e che ispirano la tua azienda sono una tangibile testimonianza del societing. Assai più esplicativi di un qualsiasi trattato.

Giampaolo Fabris