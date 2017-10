Olistica contro il disagio

Dr. Gianluca Favero Ph.D Doctor of Philosophy in Naturopathics Doctor in Biological Medicine Doctor of Philosophy in Posturology Da anni si occupa di didattica nel campo delle Medicine Complementari presso Università e Istituti di Formazione Superiore in Italia e all'estero. Presidente Europeo dell'Organizzazione Mondiale delle Medicine Naturali (OMMN). Vicepresidente Società Italiana di Naturopati Counselor e Ricerche Olistiche (S.I.N.C.R.O) Vicepresidente Federazione Europea Laureato inChiropratica-Osteopatia-Naturopatia (F.E.L.C.O.N) Responsabile Didattico del Philosphy Doctor in Naturopathics presso l'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, Roma. Sia in ambito didattico che professionale promuove,nei confronti del disagio, un approccio di impronta analogico-fenomenologica avvalendosi di metodologie olistiche e di rimedi provenienti dalla natura volti alla riconquista dell'equilibrio perduto. All'interno della propria attività professionale,oltre a coordinare le attività didattiche,propone una "EQUIPE" che coinvolge medici-osteopati-chinesiologi-psicoterapeuti e terapisti corporei al fine di condurre la PERSONA in un cammino verso la riscoperta del proprio corpo e delle sue sensazioni.