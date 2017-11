Gianni Alemanno: “Gli Ogm? Come gli scaldabagni nucleari…”

Quali sono i punti di forza del decreto sulla coesistenza tra OGM e agricoltura tradizionale? Il decreto a mio avviso è valido. Non ci sono stati significativi compromessi. L'unico elemento che abbiamo dovuto aggiungere è porre un termine alla moratoria, alla possibilità di creare i piani di coesistenza da parte delle regioni. Però il decreto va letto con attenzione perché: primo stabilisce un principio di responsabilità molto forte, cioè chi inquina paga e paga pesantemente e questo è il primo dato fondamentale; secondo elemento è che vengono fatte due griglie: una griglia a livello nazionale con delle regole di coesistenza nazionali. E poi le Regioni, devono fare i piani di coesistenza; ma le Regioni, in base al principio costituzionale, sono libere: possono fare i piani di coesistenza ma possono anche dichiararsi ogm-free come molte hanno fatto. Questi elementi dimostrano che oggi noi abbiamo sicuramente in Europa la legge più prudente rispetto alla questione degli Ogm e questo è un dato estremamente importante e che dovrà essere verificato rispetto alla realtà dell'unione europea. Ricordiamoci che noi abbiamo già avuto l'impugnativa della legge dell'ogm free della Carinzia e l'impugnativa della legge tedesca. Sostanzialmente la legge non va mai ragionata in termini astratti ma bisogna vederla anche in controluce di quelle che sono le dimensioni europee. Secondo i dati in suo possesso, cosa pensano gli italiani degli Ogm? Circa il 70% degli italiani non vuole consumare prodotti ogm. Questo dato di fondo già di per sè orienta il mercato Quando si è discusso di questo decreto si è ragionato in termini sanitari e allora c'è stata "l'impennata" di veronesi che diceva gli ogm … non fanno male, è vero qui… non è vero là…In realtà il problema non è questo : noi siamo i primi produttori di biologico al mondo in termini di imprese e secondi dopo l'Australia; tutto il nostro territorio nazionale è coinvolto in produzioni Dop e Igp cioè di produzioni tipiche e registrate a livello europeo. Possiamo noi rischiare una contaminazione incontrollata di ogm rispetto a questo patrimonio? Cosa è il vantaggio?E'stato detto se non si affronta qualche rischio non si può progredire. I rischi vanno affrontati, ma quando ne vale la pena. Non quando sono controproducenti, quando non ci sono benefici rispetto a questi rischi. Oggi nessuno è stato in grado di spiegarci qual è il beneficio dell'introduzione in Italia degli Ogm. Quindi perché affrontare anche un rischio estremamente ipotetico? Noi dobbiamo fare delle scelte che sono orientate alla qualità: parliamo di made in italy di qualità di un modello di sviluppo ispirato all'identità del territorio e poi non sappiamo fare altro che copiare delle cose che forse funzionano bene nei grandi territori agroindustriali dell'Australia, degli Stati Uniti eccetera. E' chiaramente un controsenso. Fermo restando che noi non possiamo imporre le cose: ci deve essere il principio di coesistenza, ma per questi motivi ci deve essere un principio di precauzione molto forte. Quindi rispetto dei valori, dell'identità, della ricchezza della nostra agricoltura? Ho un'impressione, non sono uno scienziato e quindi è solo un impressione da cittadino: però a me pare che le biotecnologie transgeniche - non stiamo parlando delle biotecnologie in assoluto, ma di manipolazioni transgenica - sono una ricaduta tecnologica di scarso livello rispetto a una frontiera avanzata di biotecnologia che è molto ampia e che può forse promettere molte altre cose. Utilizzare questo è come - io faccio forse un esempio ridicolo - è come fare gli "scaldabagni nucleari". Io posso capire che uno fa il nucleare perché deve produrre energia, è discutibile. Ma fare gli Ogm in agricoltura è utilizzare una realtà molto complicata, molto potente, per un esito totalmente banale. L'agricoltura è cresciuta, selezionando con i normali incroci genetici, le normali attività della biotecnologia non transgenica se vogliamo chiamarla così. Oggi c'è improvvisamente questa spinta per cui tutto si deve risolvere col transgenico. Perché? Quali sono le realtà rispetto una tecnologia che è immatura, che non è testata e di cui gli effetti sistemici sono tutti da verificare. LifeGate promuove un modello economico people-planet-profit, ovvero in armonia con l'uomo e con l'ambiente. Qual è il suo modello di sviluppo? Non c'è dubbio che il rapporto tra agricoltura e territorio è quello decisivo.e un prodotto italiano riesce a essere venduto in Italia e nel mondo non è perché è a basso costo, ma perché viene - poniamo - dalla Toscana, perché ha certi valori qualitativi, perché viene da una certa tradizione, perché è difeso da una indicazione geografica, perché, rispetto alla realtà biologica, ha la capacità di seguire certi standard. Questa è la nostra capacità competitiva. Ora da questo punto di vista non significa immaginare un'agricoltura fissa. L'agricoltura può evolvere, può anche utilizzare molta tecnologia: se noi ndiamo in una cantina di vini oggi, dove si fanno i vini d'eccellenza, vediamo delle tecnologie elevatissime, eccezionali. Ma qual è la differenza fra queste e gli Ogm? E' che quella tecnologia serve a migliorare e perfezionare e a disvelare una tradizione, una identità, una radice. Non a violentarla. Sono cose esattamente diverse. Per cui sostanzialmente noi vogliamo un'innovazione dell'agricoltura, ma un'innovazione che permetta di esprimere queste potenzialità e queste radici, non di andarle a troncare e a negare. Questo è il meccanismo.

A cura di Stefano Carnazzi e Paola Magni