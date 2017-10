Gianni Berengo Gardin. I fotografi testimoni dei nostri tempi

Ha lavorato per diversi giornali, italiani e stranieri che vivevano di fotoracconti: Il Mondo, Epoca, Le Figaro, L'Espresso, il Time. Oggi il fotoreportage si vede poco, qualche esempio rimane sul mensile L'Europeo. Secondo lei questo crea una lacuna a livello di percezione della storia? Sicuramente, perché ormai vanno più il digitale e il video del giornale stampato: questa è una grave perdita per il giornalismo italiano. Ormai c'è un esibizionismo dilagante di persone che vogliono farsi vedere in televisione. Si sente più artista, interprete o testimone? Assolutamente non un artista, sono solo, come diceva giustamente, un testimone della nostra epoca: tutti gli avvenimenti che ho fotografato sono testimonianze di fatti accaduti. Tra i personaggi che ha avuto modo di conoscere durante la sua carriera c'è qualcuno che ricorda in particolare? Ho fatto un libro in cui ci sono 120 personaggi, che non sono dei normali vip, ma sono tutti amici. Molti sono rimasti amici: Renzo Piano e Paladino come artisti e uomini di cultura viventi, poi negli anni passati Peggy Guggenheim e tutti gli artisti che giravano attorno a lei, che io allora frequentavo perché abitavo a Venezia. In un'intervista rilasciata a Frank Horvat ha detto "Il fotografo guarda sempre in un modo diverso dai non-fotografi". Qual è il suo sguardo? È lo sguardo dei fotografi della mia epoca, come Cartier Bresson, William Klein, Elliott Erwitt: abbiamo un modo di vedere forse diverso da quello che è oggi. Io di solito cerco di essere il più obiettivo possibile, però non sempre si riesce ad essere obiettivi, perché si partecipa a quello che si fotografa. Quali sono i suoi colleghi punti di riferimento, modelli? Ne ho troppi! (ride) Dai fotografi della Farm Security Administration, ai fotografi di Life, Dorothea Lange, Jane Smith, Klein, Erwitt, sono centinaia… E poi degli italiani Ferdinando Scianna, Francesco Cito, Ivo Saglietti. Ce ne sono tantissimi di fotografi ancora che fotografano in un certo modo, il modo mio, il modo a cui sono più vicino. Per quanto riguarda la fotografia dei paesaggi, qual è il suo modo di raccontarli? Di paesaggi ne ho fatti pochi, solo quando lavoravo per il Touring Club Italiano, no so se ho un modo diverso di raccontare i paesaggi, è il mio modo. Diciamo che io non fotografo paesaggi, ma fotografo uomini nel paesaggio. Le è capitato di fotografare un paesaggio, poi tornare dopo decenni e vederlo sventrato dal cemento? Sì, ho fatto un paesaggio in Toscana vicino a Siena, nel 1965. Poi sono tornato ed era completamente stravolto perché la strada che era una strada bianca è stata asfaltata, hanno messo il guard rail, hanno rettificato le curve e in più tutti gli ulivi e le piante che c'erano con la grande gelata del 1985 sono morti, quindi quello che ho fotografato è un paesaggio che non esiste più. Nell'ambito del racconto sociale è uscito per Contrasto a tre anni dal terremoto dell'Aquila il suo libro "L'Aquila prima e dopo". Qual è il suo rapporto con questa città? L'Aquila l'avevo già fotografata due volte negli anni Settanta e nel 1985. Ora la città è completamente stravolta ed è una cosa ignobile che non si faccia niente, il centro storico tre anni dopo il terremoto è esattamente come allora, sono state levate solo le macerie nelle strade. Sempre per Contrasto è recentemente uscito "Inediti (o quasi)": le è capitato di rispolverare dall'archivio degli scatti e di stupirsi di qualcuno che magari in passato non aveva considerato? In questo libro ci sono scatti dal 1954 fino agli inediti recenti: qualcuno non è proprio inedito, ma sono fotografie che sono state pubblicate su libri non di grande diffusione e quindi per il grosso pubblico sono inediti. Sono sempre solo foto di reportage, non di paesaggio. Sono scatti degli anni passati, che o perché non ritenevo valessero qualcosa o per mancanza di utilizzo non avevo pubblicato e adesso li ho ripescati. Il vantaggio del negativo rispetto al digitale è proprio questo, esistono gli archivi, mentre col digitale non sappiamo che cosa succederà negli anni. C'è uno scatto a cui più legato? In archivio ne ho un milione e 500 mila, ce ne saranno centinaia a cui sono particolarmente legato! Riguardo la fotografia digitale, qual è il suo punto di vista rispetto al foto editing e alle nuove tecnologie? Mah, io non ho niente contro il digitale, però tra digitale e pellicola, preferisco senz'altro la pellicola, perché il digitale è estremamente freddo. È forse più inciso, c'è più dettaglio, però congela la situazione e non ha la plasticità che ha il negativo. Scegliere la pellicola o il digitale influisce anche sul modo di raccontare? Influisce, perché i giovani scattano tra virgolette a vanvera. Poi dicono "salviamo tutto con Photoshop": io Photoshop lo abolirei per legge, perché una foto taroccata con Photoshop non è più una fotografia, ha il valore di illustrazione come erano le pagine della Domenica del Corriere. Chi usa Photoshop non lo dichiara e quindi noi non sappiamo se vediamo delle foto che sono reali o sono inventate alla sera smanettando. In America ormai quando vendi una foto tutti i giornali ti fanno firmare una dichiarazione per confermare che la fotografia non è manomessa, taroccata. Cosa direbbe a una persona che prende in mano per la prima volta una macchina fotografica? - anche se è una macchinetta digitale? È molto difficile dar consiglio ai giovani perché c'è un disorientamento… In questo momento tutti vogliono fare gli artisti e non i fotografi e quindi inseguono certi tipi di fotografia più concettuale, più artistica che di documentazione fotografica come dovrebbe essere. Anche perché la stessa foto io a un giornale la vendo a 150 euro, un artista, se è d'accordo con un buon gallerista, la vende come minimo a 20 mila euro. Siamo nella società dell'immagine, Sartori ha scritto un saggio "Homo videns" per definire l'uomo di oggi, invaso dalle immagini, che fruisce velocissimamente dei contenuti, magari simultaneamente. Ma quanto le persone vedono o osservano oggi? Come in tutte le cose c'è il buono e il cattivo, molti non osservano, ma moltissimi osservano, infatti alle mostre della Magnum (una delle più importanti agenzie fotografiche al mondo con sedi a New York, Parigi, Londra e Tokyo, fondata nel 1947 ndr.) c'è sempre una quantità di gente smisurata perché la gente ha bisogno di immagini vere. Ma adesso va soprattutto il gossip, le donne nude, mezze nude, tre quarti nude, le veline e la maggioranza dei giornali ha quello, però c'è anche gente - non tra i giovani, che sono condizionati da questa valanga di foto senza valore che vedono sui giornali - che vuole vedere fotografie di un certo tipo. Lo vedo coi miei libri: non li vendo ai giovani, ma ad architetti che non hanno niente a che vedere con la fotografia, uomini di cultura. Lei ha pubblicato diversi libri… Ne ho pubblicati credo 210 finora, dopo i 200 non li ho più contati: volevo arrivare a 200 in questa vita e ci sono arrivato! Poi però ne ho quasi 3000 di colleghi che sono molto più bravi di me. Nella sua carriera ha mai avuto delle relazioni con degli scrittori, magari per il racconto delle sue fotografie? Negli anni passati sì, ero molto amico di Mario Soldati, di Giorgio Bassani e poi più o meno quasi tutti scrittori di nome hanno fatto dei testi ai miei libri. Soldati ha scritto i testi del mio primo libro fotografico "Venise des Saisons", era un libro su una Venezia diversa, non turistica, non estiva. Avevo provato ad offrirlo ad editori italiani che l'avevano rifiutato perché dicevano che era un libro troppo triste. Poi con le stesse foto ho fatto una mostra all'Istituto di architettura di Londra, è passato di lì un grande editore svizzero, le ha viste, mi ha mandato un telegramma e in 22 giorni è uscito il libro che adesso è quotato moltissimo perché forse è il lavoro migliore che ho fatto. Perché in Italia c'è questa chiusura? In Italia sono negli ultimi anni inizia a essere considerata la fotografia; prima era considerata una cosa molto marginale, mentre in Francia, Germania, Inghilterra la fotografia è al pari delle altre culture. In Italia, forse perché abbiamo troppe opere d'arte vere, la fotografia è stata un po'ignorata, adesso meno, infatti si fanno molte mostre però c'è una confusione enorme, basta che uno abbia un cugino assessore a qualcosa che gli pubblica il libro anche se le fotografie non valgono niente. Cambierà senz'altro, ma sempre in peggio…