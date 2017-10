Giardini botanici di Villa Taranto

Il giardino botanico di Villa Taranto (Verbania Pallanza), venti ettari di verde sulla sponda occidentale del Lago Maggiore, deve la sua creazione a Neil Boyd McEacharn, facoltoso capitano scozzese che acquistò la proprietà nel 1930. L'architettura del giardino venne completamente rinnovata. Furono creati soleggiati giardini a terrazza e avvallamenti ombrosi, per permettere di acclimatarsi non solo alle piante provenienti da regioni temperate e fredde, ma anche a quelle originarie di zone subtropicali, raccolte da McEacharn durante i suoi innumerevoli viaggi in Australia e in Asia Orientale. Fu persino realizzato un impianto d'approvvigionamento idrico che permette di utilizzare per le annaffiature l'acqua del lago. Così nel giardino di Villa Taranto vivono piante come l'Emmenopteris Henry, esemplare unico in Europa di un albero originario della Cina, piante come il Peccio himalayano, come il cipresso del Kashmir, come la Dicksoniana antartica, bellissima felce arborea di provenienza australiana, collocata nella suggestiva valletta che ospita le piante più rare e delicate. Della vegetazione originaria, invece, furono salvati solo alcuni castagni ultracentenari, qualche camelia e due esemplari di Fagus sylvatica. Il risultato del riassestamento è un parco-giardino all'inglese con ben sette chilometri di viali, dove in primavera incanta la spettacolare fioritura della Paulownia tomentosa, delle azalee, delle dalie e di centinaia di varietà di rododendri. Non poteva mancare una serra per le piante tropicali dove troneggia la Victoria amazonica, pianta dalle possenti foglie con i bordi rialzati capaci di raggiungere i due metri di diametro e dalla fioritura fugace: i suoi fiori bianchi durano poco più di un giorno per poi scomparire sott'acqua. Grazie a ricorrenti scambi con i più prestigiosi orti botanici del mondo il giardino, visitabile da marzo ad ottobre, conta ben ventimila taxa ed ha il merito di aver introdotto in Italia un migliaio di piante mai coltivate prima nel nostro paese. Graziella Ceruti