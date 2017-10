Ginecologia naturale: solidarietà naturale

Disturbi grandi e piccoli possono trovare risoluzione in una visita che prevede un esame ginecologico tradizionale e una risposta integrata fra i principi della medicina classica e i rimedi di quella naturale. I motivi di incontro sono molteplici, dalla visita annuale di routine con pap test, al consulto per un motivo preciso. Ne parliamo con la dott.ssa Stefania Piloni specialista in ginecologia e ostetricia, terapista alla LifeGate Clinica Olistica. Cosa l'ha portata a questa scelta professionale? Non è un mestiere soltanto. Ho scelto le donne per la loro vocazione a raccontarsi, per il carattere, per le storie vibranti a fior di pelle. Le loro voci sono tutta la mia giornata: il corpo che chiede accudimento, l'intimità che vuole ascolto, le grida in sala parto, le lacrime di una storia difficile da raccontare. Il coinvolgimento è davvero emozionante. E perché la medicina naturale? Perché vuol dire dare fiducia al corpo, saper attendere, accogliere la sfida di volersi conoscere e ascoltare i segni, accettare che il sintomo sia un segnale. Proprio così, è un segnale luminoso e spegnerlo può essere più pericoloso che accettare di comprenderlo. Per questo ho cercato una medicina nuova, che non fosse "soppressiva" ma che creasse armonia. In che cosa si differenza la ginecologia naturale da quella "ufficiale"? E' semplicemente un arricchimento, unisce due competenze. Ogni giorno mi occupo "ufficialmente" di ecografia, sala operatoria e prescrizioni tradizionali. Ma essere omeopata e fitoterapeuta permette di approfondire e offre più risposte. L'approccio è lo stesso della Medicina Integrata: due strade da percorrere insieme, una tradizionale e l'altra naturale, una necessaria per arrivare alla diagnosi, l'altra indispensabile per raggiungere l'anima. Puoi descrivere come si svolge una tua prima visita ginecologica? La visita è assolutamente tradizionale e il pap test è sempre quello, così come la palpazione al seno o un'ecografia. Il colloquio invece è analogico e cerca l'approfondimento, l'avventura di scoprire un carattere, un disagio. Prima di raggiungere questa sfera personale chiedo spesso di potervi accedere, perché le porte devono aprirsi senza essere forzate: il miglior racconto lo offriamo solo a una persona gradita. Perché ti sei avvicinata all'approccio naturale? Perché mi interessa la persona, il malato, non la sua malattia. Desideravo una competenza a tutto spessore che non frantumasse le persone in tante parcellizzazioni specialistiche. L'omeopatia è stata la risposta, una disciplina che ha nutrito lo sguardo d'insieme che cercavo. Sopprimere una malattia non significa guarirla. A volte curiosamente la malattia si sposta e cambia strada, un sedativo per la tosse può aprire la strada a un eczema...un antidolorifico a una gastrite... Sei soddisfatta del lavoro che stai svolgendo con la medicina naturale? Molto, e le donne lo sono con me, felici di trovare una risposta che non sia la solita terapia ormonale, la pillola già usata, l'antidolorifico che brucia lo stomaco, l'ennesimo antibiotico. Soprattutto sulla malattia di lunga data la medicina naturale lavora benissimo, perché risveglia il nostro potenziale: diventare forti contro la malattia. Per un medico tradizionale questa resistenza si chiama "sistema immunitario", per un omeopata è "forza vitale". Quale è, secondo te, il futuro della medicina? E' quello di essere una, grande e integrata. Tradizionale e naturale insieme, l'unica alleanza possibile. Esercitata dai medici con scienza, coscienza e amore. Sonia Tarantola pubblicato nel Magazine N17 gen/feb