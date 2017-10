Ginecologia omeopatica e sterilità

La fertilità è un dono nelle mani di chiunque conserva nel cuore il sogno di diventare genitore. Purtroppo i ritmi di vita stressanti e abitudini sbagliate possono minare da vicino quello che è un bisogno naturale. La riproduzione è un grido, una legge istintiva forte, un momento biologico che non va negato. Allo stesso modo, da non dimenticare, è il momento dell'accudimento del bambino, un periodo arricchente per entrambi, mamma/papà e bimbo, fondamentale per la crescita del futuro uomo. Per quanto riguarda la donna, regolare la secrezione ormonale è il primo passo. Molte le patologie: policistosi ovarica, cisti ovariche, fibromi, ecc... Molto spesso alla base di questi disturbi troviamo una dose massiccia di testosterone (ormone maschile) che sembra aver preso il posto del progesterone (ormone femminile) creatore di quell'uovo che eventualmente verrà fecondato dallo spermatozoo maschile. Il problema di un sovradosaggio di estrogeni esiste: dall'assunzione della pillola anticoncezionale fin dalla giovane età, all'emulazione del modello maschile competitivo che non dà spazio alla creatività e in parte soffoca la femminilità. E non solo, anche con l'alimentazione introduciamo troppi estrogeni sotto forma di carne, latte e formaggi vaccini. Attenzione quindi agli alimenti e allo stile di vita! Un aiuto può arrivare dalla fitoterapia (esistono piante capace di aumentare la fertilità come la radice di maca, per esempio), dalla medicina ayurvedica con preparati a base di erbe che regolarizzano le funzioni sia maschili che femminili, insieme alla medicina omeopatica (individuare il proprio rimedio "unico" da assumere una volta al mese, per esempio). Benefico un lavoro più propriamente fisico con yoga, reiki, meditazione, e attraverso le visualizzazioni. Si tratta di riequilibrare l'energia interiore, lavorando sui singoli chakra, insegnando alla persona a riacquisire quella sensibilità necessaria per fare chiarezza in se stessa. Discorso da non sottovalutare è quello legato al peso corporeo... Discorso da non sottovalutare è quello legato al peso corporeo. Spesso un repentino dimagrimento ma anche il sovrappeso possono procurare uno sbilanciamento energetico/ormonale con conseguente assenza di ovulazione. Il grasso infatti costruisce gli ormoni, ma cosa succede se l'organismo avverte che non c'è abbastanza energia per creare un ovulo? Semplice, sceglie, decide di non farlo, anche per parecchio tempo perché, comunque, resta insita "quella paura" di una "mancanza" energetica. Per quanto riguarda l'uomo le patologie esistono, ma spesso non vengono diagnosticate per tempo perché di rado un uomo si sottopone a una visita andrologica se non ha qualche problema evidente. La medicina naturale è un prezioso aiuto in un percorso di fertilità, perché armonizza le nostre funzioni biologiche senza spingerle nell'affanno di dure terapie ormonali. E anche quando la tecnologia è indispensabile la medicina olistica è di grande supporto ai comuni schemi di stimolazione farmacologia. Scegliere un percorso di coppia, forte e aggregante, e crescere insieme: è questa la sfida. a cura di Sonia Tarantola