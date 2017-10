Ginnastica in acqua

Siete stanchi delle tradizionali ginnastiche ma tenete al vostro benessere, allora lasciate a casa tuta e scarpe da ginnastica, munitevi di costume da bagno, telo mare e, per i più freddolosi, un buon accappatoio, si va a fare ginnastica in acqua in una delle sue attuali forme: l'acquagym, l'acquafit, o l'acquaerobica. La ginnastica in acqua, che è ormai entrata a pieni voti nel vocabolario del fitness, è la più valida alternativa che si offre a tutti coloro che si avvicinano alla piscina, ma senza voler necessariamente nuotare. Se non siamo "abilissimi" nuotatori o ci annoiamo dopo poche vasche di nuoto tradizionale, l'acqua e la musica compongono una ricetta vincente e H2Ogym è alla portata di tutti. Ci aiuta a ritrovare la forma fisica, scarica lo stress, e dona il piacere di sentirci bene, con facili e divertenti esercizi al ritmo di musiche appropriate al tipo di lezione. Di solito si esegue in acque poco profonde con il corpo immerso fino al petto o fino alle spalle, talvolta si usano anche particolari attrezzi galleggianti. I benefici dell'attività in acqua sono importanti quanto quelli per le attività all'asciutto: la circolazione sanguigna aumenta grazie all'alternanza di pressione e depressione dovuta al movimento ed all'acqua, il tono muscolare migliora perché si lavora sempre in controresistenza; infatti, ricordiamoci che l'acqua è molto più densa dell'aria quindi provoca una resistenza al movimento superiore di circa 12 volte quella in aria. Si ottiene anche un maggior consumo di calorie sia per il carico di lavoro sempre costante, sia per mantenere costante la temperatura corporea, data la notevole dispersione termica dovuta all'immersione del corpo in acqua. La muscolatura posturale trova giovamento grazie alle continue sollecitazioni motorie per la ricerca dell'equilibrio dinamico in acqua, ed infine, anche il sistema osteo articolare lavora, con carico minore grazie alla spinta archimedea che si ottiene immergendo un corpo nell'acqua.

Emanuele Oliva