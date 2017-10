alternativa alle lenti

Se da un lato la medicina istituzionale ha da sempre gettato polvere sui propri rischi e limiti, la medicina alternativa, d'altro canto, ha spesso e volentieri preservato la propria esclusività e tradizione attraverso una succinta divulgazione dei propri ritrovati, limitandone l'accesso a pochi eletti. E' così che se, da circa cento anni oramai, è stato sperimentato un sistema alternativo all'uso delle lenti da vista, esso rimane confinato lontano in una piccola cittadina a sud dell'India come privilegio assoluto di pochi avventurieri. "The School of the Perfect Eyesight", ovvero "La scuola della vista perfetta" ha un dipartimento dell'Ashram di Sri Aurobindo, noto azionista e profeta indiano, fondato all'inizio del secolo scorso, nell'ex-colonia francese di Pondicherry, in Tamil Nadu. La scuola fu fondata successivamente solo nel 1968 ad opera del dottor R.S. Agarwal, primario di uno dei principali ospedali di New Delhi, con lo scopo di unire le direttive di pensiero di Sri Aurobindo e la messa a punto del metodo di uno dei luminari forse più negletti nella scienza oftalmologica: William H. Bates. Nel 1919 il medico americano pubblicava "The cure of imperfect sight by treatment without glasses", opera rigettata e poi completamente ignorata dalla letteratura medica oftalmologica successiva. Secondo una teoria formulata da Bates, i problemi più comuni correlati ai disturbi visivi sarebbero, infatti, causati da un eccessivo stress, e non da un difetto del globo oculare. L'acuità visiva, secondo Bates, è soggetta ad un continuo peggioramento con il progresso civile, a causa di un continuo stato di tensione mentale cui si è sottoposti. A differenza della teoria oftalmologica ortodossa, infatti, secondo la quale gli errori di rifrazione sarebbero dovuti ad una deformazione permanente del globo oculare, Bates ritiene che nessuno stato rifrattivo possa essere considerato veramente permanente e che i muscoli oculari esterni sarebbero i diretti responsabili di una corretta posizione e forma del globo oculare, e quindi degli errori di rifrazione. Dunque televisione, computers, stress mentale, diete alimentari inappropriate e inquinamento, sarebbero la premessa sicura all'uso degli occhiali da vista. W. H. Bates, aveva osservato che i suoi pazienti avevano un comportamento visivo ingiustificabile secondo la teoria oftalmologica classica, alcuni casi guarivano spontaneamente, altri peggioravano senza spiegazione, allora cominciò ad avere i primi dubbi sull'esaustività di quelle teorie: attraverso incessanti studi sull'eziologia dei disturbi medesimi, il medico arrivò alla formulazione di una teoria sull'accomodazione e sui difetti di rifrazione considerata del tutto antiortodossa, e che gli procurò l'ostracismo da parte di tutta la classe medica americana. Bates valutò l'ipotesi... Bates valutò l'ipotesi di un cambiamento di forma del globo oculare per azione dei muscoli oculo-motori: secondo questa teoria i muscoli oculari esterni, oltre a permettere al globo di ruotare nella cavità, determinerebbero sia il processo d'accomodazione, sia la produzione di errori di rifrazione. Bates conclude asserendo che l'adattamento dell'occhio a distanze differenti determinato da un cambiamento della lunghezza dell'organo e quest'alterazione è dovuta all'azione dei muscoli estrinseci dell'occhio. Ma la conclusione fondamentale riguarda lo sforzo e la tensione mentale connessi ai vizi di rifrazione. Bates osserva che ogni azione anormale dei muscoli estrinseci è accompagnata da una tensione e che, alla scomparsa di questa tensione, scompaiono tutti i difetti di rifrazione. Ora se ogni sforzo della vista causa necessariamente un cambiamento nella forma del globo e quindi un disturbo e tutti gli sforzi della vista sono riconducibili per lo più a sforzi mentali, Bates pensò bene che la vera origine fosse proprio la mente. Egli fu pioniere, infatti, di un metodo basato unicamente sul "rilassamento mentale" e sull'esercizio dei muscoli oculari, senza uso di medicinali. "La tensione mentale di qualsiasi genere -scrive Bates, produce sempre una tensione conscia od inconscia e se la tensione prende la forma di uno sforzo di vedere, si produce sempre un errore di rifrazione". Purtroppo in una società come la nostra, la maggior parte dei sistemi educativi trasmette l'idea che l'impegno richieda sforzo, cosi' si studia e si impara sforzando mente e corpo, dimenticando che l'atto del vedere è naturale, come naturale per la mente è quello di apprendere. Ma il rilassamento inteso come lo intendeva Bates, non è riposare gli occhi, infatti il sonno, come aveva lui stesso rilevato, non sempre rilassa la vista. Bates aveva attribuito la causa di una tensione mentale, proprio al difficile adattamento dell'uomo alla vita sociale, ecco perchè i suoi metodi erano basati più sull'utilizzo di principi psicologici per la comprensione della malattia che sull'eliminazione diretta dei sintomi. Ancora oggi chi si reca presso la Scuola della Vista Perfetta, deve sottoporsi ad un colloquio preliminare, attraverso il quale (fase psicoterapeutica) vengono analizzate le motivazioni psicologiche inconsce che possono aver concorso allo sviluppo del disturbo, esplorando l'equilibrio nervoso ed emotivo della persona. Successivamente si passa alla fase rieducativa: il paziente è invitato ad esibire tutta la documentazione medica relativa al disturbo visivo e l'eventuale prescrizione di lenti, per la compilazione di una scheda personale. La rieducazione visiva consiste in una serie di esercizi che agiscono sul rilassamento oculare, sulla mobilità, mettendo in attività i muscoli oculomotori, la fusione, per migliorare la convergenza la divergenza e la stereoscopia, la fissazione, per migliorare la centralizzazione dello sguardo e in fine l'accomodazione, esercitando la capacità di variare la messa a fuoco. Il trattamento si articola in svariate tecniche del tutto naturali, come il trattamento solare (esercitando gli occhi durante l'esposizione al sole), la pulizia oculare, gli esercizi di lettura eseguiti sotto luce particolare (ad es. a lume di candela), la ginnastica visiva, le applicazioni di vapore e gli impacchi a freddo. La scuola, che da sempre rifugge ogni forma di pubblicità, ospita ogni anno 1000-1500 pazienti, per il 90% indiani e 10% occidentali. Qui vengono esaminati pazienti affetti da disturbi eterogenei: difetti di rifrazione, come miopia, ipermetropia ed astigmatismo, altre anomalie come presbiopia, strabismo e nistagismo o affezioni più gravi, come glaucoma e cataratta. I pazienti vengono sottoposti ad un trattamento che varia da due a sei settimane, con un miglioramento effettivo della capacità visiva già dopo 15 giorni di trattamento. Il corso ha una frequenza giornaliera ed è completamente gratuito, senza bisogno di prenotazione e senza limiti di età. La durata delle classi è di circa 1h fino a 90min, e, per l'intera durata del corso, è vietato l'uso degli occhiali. Stefania Petruzziello The School of the Perfect Eyesight Sri Aurobindo Asrham, Pondicherry 605001- India Email: auroeyesight@yahoo.com Tel.: 0091 413 337156 Contact: Prappana Swain