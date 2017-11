Turismo sostenibile in Giordania. Giorno 2

Concrezioni coralline sui fondali protetti del braccio di Mar Rosso antistante la città turistica di Aqaba, sul confine israeliano. I meravigliosi tesori della barriera corallina e della vita marina di Aqaba sono protetti nel Parco Marino di Aqaba, che occupa 7 km di un arazzo di forme e colori bellissimi nella parte sud della spiaggia di Aqaba. Fondato nel 1997, la missione del Parco Marino di Aqaba è di dare ai visitatori l'accesso a un mondo di vita subacquea, sensibilizzando e promuovendo pratiche ecocompatibili e di turismo sostenibile.

(foto di Davide Scagliola)

Il sistema dei parchi giordani comprende una mezza dozzina di aree protette sparse tra le rive del Mar Morto, il deserto e le montagne. Oltre a Dana e al Wadi Mujib, si possono visitare i pantani di Azraq a nord di Amman dove è possibile fare birdwatching durante le migrazioni stagionali tra Africa e Eurasia. Poco lontano si trova anche la piccola oasi di Shawmari dove vivono orici, onagri e gazzelle. La bella foresta di Dibeen – a sud del complesso archeologico di Jerash – ospita invece una magnifica serie di colline ricoperte di pini di Aleppo e protegge molte specie di uccelli e animali rari, come lo scoiattolo rosso persiano o la iena striata. Infine vale una gita anche la riserva di Ajlun nel nord del paese dove querce e carrubi ombreggiano colline ricoperte di fragole e pistacchi. Infine, più conosciuti ma non per questo meno interessanti – ci sono le oasi del Wadi Rum (deserti e formazioni rocciose straordinarie), le sponde del Mar Morto e la riserva marina di Aqaba che protegge chilometri di barriera corallina. Per le informazioni sul patrimonio naturalistico giordano e per organizzare tour, soggiorni e visite guidate ai parchi nazionali e agli ecolodge si può contattare la Royal Conservation Society.