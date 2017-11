Turismo sostenibile in Giordania. Giorno 3

In volo sulle paludi di Azraq. Nel cuore arido del deserto di Giordania, si estende l’area naturalistica d’Azraq. Il suo territorio è costituito da una vasta ma lieve depressione geologica, nota come Qa'a AlAzraq che raccoglie le acque provenienti dalle montagne siriane e le immagazzina nel sottosuolo. La riserva occupa 30 chilometri quadrati e include il sito delle antiche sorgenti, una zona di acquitrini recentemente rivitalizzata e la grande area periferica di dune fangose sedimentate, disseminate di cespugli salmastri e tamarisco. In queste località stanno sorgendo un centro d’accoglienza specializzato, piste e rifugi d’osservazione ornitologica. Una gran varietà di uccelli soggiorna ogni anno nella riserva per riposare lungo le estenuanti rotte migratorie verso l'Asia e l'Africa. Alcuni si fermano per tutto l'inverno oppure scelgono di riprodursi nelle aree protette della palude.

