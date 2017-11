Turismo sostenibile in Giordania. Giorno 4

Il Wadi Mujib è la riserva naturale più profonda del mondo e si trova ben 400 metri al di sotto del livello del mare. Sta li a un passo dalla statale, oltre un ponte di ferro che supera il delta del rio. È un poderoso canyon scolpito dal biblico fiume Arnone che sfocia direttamente nel Dead Sea e forma un labirinto di roccia eccezionale. L’intera area protetta misura poco più di 220 chilometri quadrati ma raggiunge dislivelli di quasi 1.300 metri. La biodiversità è davvero strabiliante: 420 specie di piante, 102 specie di uccelli, 10 razze differenti di animali carnivori tra cui volpi rosse, iene, sciacalli, linci, tassi, manguste, lupi e addirittura il leopardo arabo – e un colpo d’occhio pazzesco. Tra le montagne spaccate di Karak e Madaba si snodano percorsi misti di acque e rocce (con discese in cascata, sentieri in quota e scarpinate su e giù per gli orridi alla ricerca degli stambecchi nubiani e delle geometrie arenariche) a un passo dalla litoranea, con vista mare. Non per nulla Mujib è uno dei parchi naturali più gettonati da viaggiatori e trekker europei.

(foto di Davide Scagliola)