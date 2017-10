Workshop, medicina complementare e informazione al consumatore

Il Workshop si è svolto venerdì 26 novembre nell'aula della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Statale di Milano con rappresentanti della Regione Lombardia, medici sostenitori della medicina complementare e alcuni giornalisti forse un po' scettici, ma comunque aperti al confronto con la medicina complementare. Il problema è legato alle modalità dell'informazione che vede il giornalista in prima linea a dover informare le persone di un sistema, quello delle medicine complementari, le cui fonti scientifiche attendibili non sempre sono di facile reperimento. Del resto i dati parlano chiaro, il ricorso alla medicina complementare è in costante aumento in tutto il mondo... impossibile fare finta di niente! Si parla di informazione del paziente e di aggiornamento del medico di famiglia, indispensabili per capire l'importanza di affiancare alla medicina convenzionale quella complementare e avere così una visione "globale", olistica, dell'individuo, partendo anche da aspetti psicologici e ambientali che hanno un grosso peso nello sviluppo della malattia. Non dimentichiamo che la medicina occidentale è specialistica, volta a frammentare sempre di più il paziente, al contrario della medicina complementare che invece promuove una cultura interdisciplinare, offrendo una visione a tutto tondo del vissuto della persona. Ed è in questo ambito, in ambito olistico, che si parla di consapevolezza della propria malattia da parte del paziente che dovrebbe essere sensibilizzato a ragionare nel senso di capire il perché si ammala, quali sono le cause legate a situazioni contingenti, alle abitudini, e poi aiutato a scegliere come procedere, a chi rivolgersi... una strada che dirige il paziente allo sviluppo di un'autocura. Un'utopia? Perchè diventi realtà, il lavoro dell'informazione al cittadino si deve basare su criteri di chiarezza e trasparenza favorendo il dialogo tra le medicine convenzionali e quelle tradizionali. Ad oggi esistono dei dati che attestano un'attenzione più incisiva per un "uso complementare" della medicina occidentale e anche l'efficace collaborazione della Regione Lombardia con l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa bene sperare. Sonia Tarantola