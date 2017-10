Giornata mondiale senza tabacco

La Giornata mondiale senza tabacco (World no tobacco day) si celebra ogni anno il 31 maggio con l'obiettivo di spingere i fumatori a osservare 24 ore di astinenza dalla sigaretta o da qualsiasi altro tipo di vizio legato al tabacco. La finalità più ampia, però, è sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sui danni alla salute provocati dal fumo. La ricorrenza è stata istituita nel 1987 dai paesi che fanno parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in occasione dei quarant'anni dalla sua costituzione avvenuta il 7 aprile 1948. Per questo la prima Giornata mondiale senza tabacco si è tenuta il 7 aprile 1988. Una successiva risoluzione ha poi stabilito il 31 maggio come data fissa per celebrare la ricorrenza. Nel 1998 l'Oms ha creato la Tobacco free initiative (Tfi), un tentativo di concentrare le risorse economiche della comunità internazionale verso le campagne contro il tabacco e attirare l'attenzione dei mezzi d'informazione sui gravi problemi causati alla salute (tumore, danni al cuore e alla circolazione sanguigna). L'Oms stima che ogni anno siano quasi sei milioni i fumatori che muoiono per malattie legate al tabagismo, mentre sarebbero 600mila le vittime causate dal fumo passivo. Alla vigilia dell'edizione del 2008, il cui tema è stato "Gioventù senza tabacco", l'Oms ha chiesto l'approvazione di un bando internazionale a qualsiasi forma di promozione del tabacco per proteggere i giovani, ritenuti i più suscettibili ai richiami della pubblicità. I produttori di sigarette, infatti, vedono nelle nuove generazioni un obiettivo privilegiato della loro comunicazione visto che sono loro che un giorno dovranno sostituire i fumatori più anziani. La richiesta dell'Oms, dunque, è stato un tentativo di eliminare la presenza delle sigarette e del fumo dai film, dai videogiochi, dalle riviste e da tutti i mezzi di comunicazione amati dai giovani. L'edizione di quest'anno richiama nuovamente questa necessità. Il tema scelto per il 2013, infatti, è "Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship", stop alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione del tabacco.