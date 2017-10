Giornata mondiale del vento 2013

Gli stati che producono energia pulita e rinnovabile grazie al vento sono circa 75, decine di migliaia le persone che lavorano nel settore. Nonostante questo, per molti l'energia eolica rappresenta ancora qualcosa di nuovo, da scoprire e conoscere. L'idea di istituire una giornata mondiale nasce proprio per questo: informare e apprezzare le potenzialità di una fonte di energia naturale e inesauribile in grado di contribuire in modo deciso nella lotta al cambiamento climatico. Proprio su questo concetto, si focalizzano i festeggiamenti del 2013. A farsi carico di questo impegno in Italia è l'Associazione nazionale energia del vento (Anev). Oggi nel nostro paese ci sono 8.383 megawatt di capacità eolica installata che, lo scorso anno, hanno coperto il fabbisogno elettrico più di 5,2 milioni di famiglie grazie a 13,2 terawattora prodotti. A maggio di quest'anno, secondo i dati forniti da Terna, l'eolico ha soddisfatto quasi il 6 per cento dell'elettricità consumata in Italia, pari a un più 44 per cento rispetto allo stesso mese del 2012. Le cose vanno bene anche nel resto d'Europa. Se l'Italia si piazza al quarto posto per potenza installata, i primi tre posti spettano rispettivamente a Germania (31.308 MW), Spagna (22.796 MW) e Regno Unito (8.445 MW).