Giornata del libro: pagine e rose

Si celebra ogni 23 aprile, il giorno di San Giorgio. L'Unesco dal 1996 l'ha proclamata "Giornata Mondiale del Libro e del diritto d'autore". L'idea della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'autore ha la sua origine in Catalogna, dove il 23 aprile viene offerta una rosa per ogni libro venduto. Ma perché proprio questo giorno? San Giorgio è una festività molto sentita in Catalogna. La leggenda narra che un drago terrorizzasse un villaggio della regione e che per placare la sua ira gli abitanti gli davano in pasto degli animali. Col passare del tempo questi non furono più sufficienti ad ammansire la bestia, così la popolazione fu costretta ad immolare le persone. Il giorno che questa crudele sorte toccò alla figlia del re, un cavaliere di nome Jordi (Giorgio, in catalano) combatté con il drago per salvarla. Fu così valoroso ed impavido che con la sua spada uccise il mostruoso animale e da uno spruzzo di sangue (o dal cespuglio germogliato dal sangue del mostro, secondo altre versioni) spuntò una rosa rossa, che Jordi donò alla fanciulla. Il 23 aprile, inoltre, ricorre l'anniversario della morte di tre tra i più grandi autori della letteratura mondiale: Miguel de Cervantes, William e Garcilaso de la Vega. Così nel 1926 un editore valenzano, Vicent Clavel i Andrés, fuse leggenda e storia unendo il simbolo del libro, che ricordava gli scrittori, alla rosa di San Giorgio dando vita alla "Festa dei libri e delle rose". Leggenda, anniversari, amore per la lettura e per i libri si fondono e promuovono questa bella festa in cui gli innamorati, i fidanzati e tutte le persone che si vogliono bene si regalano libri e rose. E così, ecco la giornata dei libri… e delle rose! E voi, quale libro regalereste alle persone a cui volete bene? Aspettiamo le vostre idee! Intanto ve ne suggeriamo alcune: Nicole Krauss, " La storia dell'amore" "Nemmeno ora esistono tutti i sentimenti possibili. Ci sono ancora quelli che stanno olotre la nostra capacità e la nostra immaginazione. Talvolta, quando si sente un brano musicale appena composto, o quando accade qualcosa che era impossibile prevedere, immaginare o descrivere, un nuovo senitmento entra nel mondo. E allora, per la milionesima volta nella storia dei sentimenti, il cuore si erge ad assorbirne l'impatto" Bourget Laetitia-Houdart Emmanuelle, "Una lunga storia d'amore" Un principe e una principessa si innamorano. Ma cosa succede quando lui scopre che lei è disordinata? Quando lei scopre che lui russa tutta la notte? Quando lui non la ascolta perché preso da "cose di uomini"? Daniela J. Terrazzini, "Lily e Bert" Una storia d'amore delicatissima, dove non servono parole. Al di là delle diversità e dell'apparenza, l'amore si chiude in un caldo abbraccio. Un libro bellissimo, letteralmente da aprire. Beatrice Alemagna, "Un leone a Parigi" Un leone stanco della routine si mette in viaggio. Disegni e collage bellissimi per una storia molto originale. Un libro bello, anche esteticamente. Pablo D'Ors, "Storia dello stampatore Zollinger" Una storia gentile. Vincono l'amore per la vita, per la propria passione. Per la pazienza. E per una voce.