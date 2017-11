Cos’è la Giornata mondiale del vento e tutti i dati sull’energia eolica

Il 15 giugno è la Giornata mondiale del vento, data centrale di una campagna internazionale a favore dell'energia eolica. Anche in Italia ogni anno per l'occasione si svolgono diversi eventi organizzati da Anev (Associazione Nazionale Energia del Vento) in collaborazione con Wind Europe e Gwec (Global Wind Energy Association). Quest'anno WindEurope e GWEC hanno lanciato un concorso fotografico globale “Cattura la potenza del vento” in vista della Giornata Mondiale del Vento. I vincitori di tutte e tre le categorie (Vento e natura, Vento in mare e Vento e opere) sono stati annunciati nel corso della giornata.

Il vento in Italia

Che vento tira in Europa

Che vento tira nel mondo