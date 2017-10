Una giornata tutta di poesia

Non sono solo segni neri, sono parole vive e da vivere, capaci di mettere in moto sentimenti e far riaffiorare emozioni. Si trovano sulle pagine, si sottolineano, si copiano sul taccuino, si riconoscono e si sentono sulla propria pelle. Ci si affida a loro, perché amplificano i momenti di luce e sono preziose alleate in momenti di buio. Sono le poesie, le intuizioni della vita. Tradizionalmente il 21 marzo, con l'arrivo della primavera (che quest'anno però è arrivata con un giorno d'anticipo), si festeggia la Giornata mondiale della poesia, istituita dal 1999 dall'Unesco per sottolineare il ruolo importante di quest'antica arte nel promuovere il dialogo e la comprensione interculturali, la diversità linguistica e culturale, la comunicazione e la pace.