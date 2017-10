Giornate di Primavera

Sono realtà storiche-culturali, spesso chiuse da decenni, che si trovano sparse in più di 110 città in tutta Italia. Durante queste due giornate il pubblico le può visitare gratuitamente facendosi sorprendere da splendori inaspettati. Alcune sono segnate dal tempo e dall'abbandono e sono poco conosciute anche negli ambienti degli storici. Comunque per informare e guidare i visitatori saranno a disposizione più di 3500 volontari. Ideatore e organizzatore di questa iniziativa è il FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), spinto dall'idea che "si protegge ciò che si ama e si ama ciò che si conosce". Per scovare i tesori nascosti 80 delegazioni FAI sparse in tutto il paese segnalano i monumenti, in seguito organizzano l'apertura e i volontari. E' ormai il decimo anno che si svolge questa iniziativa, che tra l'altro ha portato alla riapertura continua di circa 150 monumenti. L'interesse è aumentato molto: dai 50'000 visitatori del 1993 siamo arrivati a 350'000 dell'anno scorso! Alcuni esempi di monumenti che saranno aperti questo marzo: l'Arsenale a Venezia, Palazzo Mattei di Giove a Roma, il Teatro Petruzzelli a Bari, l'Abbazia dei Monaci Camaldolesi di Classe a Ravenna, il Complesso di San Marcellino a Napoli, l'Antico Municipio di Bolzano, il Monastero di Santa Maria Incoronata a Bergamo, il Castelletto del Parco di Miramare a Trieste.