I giovani sognano città intelligenti, verdi e a portata di app

Un'indagine Ntt Data sul rapporto tra i giovani e le smart city, le città cablate, connesse e intelligenti del prossimo futuro, ha fotografato le aspettative, le aspirazioni e i desideri più ricorrenti per una qualità della vita migliore. Il campione è stato scelto con meno di 40 anni per il 75%, dei quali il 48% con un'età compresa tra 15 e 24 anni. Secondo i risultati i giovani amano vivere in città ma la sognano 'green' e a misura d'uomo, predicano il Wi-Fi libero e auspicano trasporti pubblici efficienti a risparmio energetico. Mettono ai primi posti dei loro desideri la creazione di "infrastrutture per migliorare la vita dei cittadini" (64%), mezzi pubblici intelligenti (55%), energia pulita (54%) e auto elettriche (49%). Ci sono aspettative su app che riescano finalmente a fornire informazioni sul traffico in tempo reale, sugli orari di treni e metro (49%) e, dato decisamente meno scontato, su dove si trovano le colonnine per ricaricare le auto elettriche (45%); subito a seguire, il 38% del campione vorrebbe incrementare il servizio di bike sharing (38%) e di car sharing (35%). Tutto attraverso il wi-fi libero nei luoghi pubblici, voluto dall'82% degli interpellati.

