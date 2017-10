Giovanni Allevi, suoni e parole

Parlaci di Alien, la tua nuova opera. Raccontaci del tuo entusiasmo e della tua fatica. Entusiasmo, fatica, concentrazione e... una specie di esaurimento (ride), però sono contento. Perché l'alieno che è dentro di me, e dentro ognuno di noi, trova voce nella dolcezza delle note. In che senso ti senti "alieno"? Viviamo in una società che ci pressa con degli stereotipi, chiedendoci di essere perfetti, impeccabili, vincenti, di successo, bellissimi. Io non sono così, e allora ho voluto dar voce a quella che è la mia indole, la mia natura. Ho scelto di essere me stesso nonostante queste continue pressioni all'omologazione. Ciò fa di me una alieno. Penso che il nostro sentirci inadeguati, fuori posto, sia la nostra forza. La tua "voce" però è il pianoforte, senza parole. Come fai a trasmettere questo messaggio? Bellissima domanda! Lo faccio attraverso una musica che ambisce a superare gli standard di tipo radiofonico e di tipo discografico. In Alien ci sono brani molto estesi che utilizzano la forma sonata, una forma classica per eccellenza che ha la caratteristica di essere molto dilatata. Un modo di affidare alle note un messaggio, quello che la musica stessa cerca la propria libertà, il proprio essere diversa dall'omologazione. Tra te e LifeGate c'è un rapporto di lunga data: la prima volta che sei venuto a trovarci lavoravi come supplente alle scuole medie... Vero! (sorride) Ricordo quel periodo! E' stato necessario, è stato bello. Come a facevi a mantenere l'autorità del professore? E infatti non ci riuscivo! Dopo cinque minuti era un disastro in classe. Però poi quei ragazzi sono stati i miei primi fan, hanno addirittura creato su Facebook un gruppo, "Quelli che hanno avuto Giovanni Allevi come prof". In passato hai raccontato come la musica ti abbia aiutato a superare le crisi di panico. Ora dici "sono ansioso e me ne vanto". Spiegaci... Alla fine, l'ansia, il panico, ma anche l'eros sono forze ataviche che da sempre percorrono l'umanità come fossero dei fiumi sotterranei. Sono forze potentissime, non sono il risultato di spicciole questioni di tipo quotidiano. Quindi l'unica cosa da fare è farsi travolgere quando arrivano e soprattutto non avere la superbia di pensare che siano soggette al nostro controllo e che ne siamo responsabili. Farsi attraversare dall'ansia o dal panico in un certo senso significa riscoprire il contatto con la natura umana più profonda perché siamo così, siamo esseri indifesi, siamo delle fiammelle. Allora perché non riconoscere questa natura profonda come un segnale, come un dono e non come un disturbo o qualcosa da allontanare? Hai due diplomi al Conservatorio, quindi hai fatto esami, hai dovuto suonare davanti a gente che ti giudicava. Senti ancora il peso del giudizio? Tutti lo sentono. Io continuo a sentirlo. Mamma mia... Questo è uno dei problemi principali che l'artista in particolare deve superare, con cui deve fare i conti. Però la libertà d'espressione è più importante, è più importante del giudizio e dello stesso consenso collettivo. L'artista deve essere il primo a proporre la propria opera con il massimo della convinzione, indipendentemente da quello che pensano gli altri. E' quello il suo ruolo. Per vent'anni di fila della tua vita, dai dieci ai trenta, hai solamente studiato pianoforte. Lo rifaresti? Sì. Ho studiato dieci anni di pianoforte e dieci di composizione. Lo rifarei perché lo studio è necessario per acquisire la tecnica, gli strumenti, affinchè però la fantasia se ne possa servire. Ho la sensazione anche in questo caso che siamo rimasti all'interno di un concetto scolastico della società, una società che ti dà un voto, dove tutti cercano l'approvazione. No. Per un attimo dopo aver acquisito delle regole buttiamocele dietro le spalle e diamo libero sfogo alla nostra creatività. Quando cerchi di svagarti che musica ascolti? Io non cerco dello "svago" (ride)! Magari riuscissi a trovarlo: sono stressato sono soggetto a mille pressioni. Però non riesco a trovare un'attività che possa darmi un sollievo. Comunque è anche vero che preferisco il silenzio, piuttosto che ascoltare altra musica, altrimenti l'analista e l'analizzatore che è dentro al mio cervello si mette in moto. Tra le tue composizioni preferite c'è il Concerto n. 3 di Rachmaninov. E' lo stesso che ha condotto alla pazzia il pianista protagonista del film Shine; non ti fa paura? E' lui! L'atteggiamento con cui mi rivolgo a questa meravigliosa opera d'arte non è tanto quella dell'esecutore, quanto piuttosto quella del compositore che indaga che entra nel linguaggio di Rachmaninov e cerca di rubarne dei segreti. Non mi interessa di suonarlo mi interessa di farlo suonare nella mia testa e di entrare nel linguaggio al fine di farne qualcosa di proprio. Di quale musicista ti è piaciuto di più essere spettatore? Ho appena visto su Youtube un video di Arthur Rubinstein che probabilmente è stato il più grande pianista classico di tutti i tempi . Non solo mi colpisce il tocco, la straordinaria pulsazione, la limpidezza del suono, ma mi colpisce anche una frase che ha detto: "con tutte le note che ho sbagliato nella mia carriera potrei scrivere una sinfonia". Mi è sembrata bellissima, anzi quasi liberatoria questa frase per chi l'ascolta. Siamo abituati a vederti da solo con il tuo pianoforte. C'è qualcuno con cui ti piacerebbe suonare? Vado un po' scappando dalle collaborazioni artistiche perché ho sempre paura che il mio linguaggio musicale possa contaminarsi con il pensiero altrui e quindi risultare poco chiaro all'ascoltatore. Invece mi piace collaborare con le grandi orchestre, ascoltare dirigere la propria musica con una grande orchestra è uno dei piaceri più alti che ho avuto il dono di ricevere e pertanto spero di continuare a farlo. In che ordine metteresti queste cose: ridere, mangiare, nuotare, parlare, ascoltare, suonare. Ridere al primo posto, sonare al secondo, poi mangiare, nuotare e ascoltare. Parlare alla fine, all'ultimo posto. Ci sono elementi che riescono a influenzarti quando componi, come la natura, l'ambiente che stai osservando? Come ti "arriva in testa e nelle mani" la musica, c'è qualcosa che può influenzarti dall'esterno? No. Accade che la musica arriva nella mia testa indipendentemente da quello che sto facendo, da come mi sento anche, dal mio stato d'animo, da quello che sto vedendo, che osservo attorno a me. Magari è possibile che questa musica sia in netta antitesi con l'immagine che si apre davanti ai miei occhi. Ed è buffo, strano però è anche giusto che sia così. Considero la musica come altro da me, qualcosa da andare ad afferrare, qualcosa che c'è già e che io devo semplicemente scoprire. Tu hai detto: "l'artista deve essere un po' filosofo, un po' inventore, un po' folle, deve uscire dalla torre d'avorio e avvicinarsi al sentire comune". C'è anche impegno per l'ambiente e per l'ecologia nel tuo essere artista? Sì certamente. C'è in maniera indiretta, non attraverso un'affermazione manifesta e perentoria. Il mio tentativo di affondare le mani in una tradizione classica e quindi di riproporre le forme e gli organici classici in veste moderna c'è anche quella di fare uso degli strumenti della classicità che sono gli archi, strumenti fatti di legno, di metallo, lo stesso pianoforte che rappresentano un che di ecologico. Da strumenti di tale fattura, scaturisce un suono che essendo naturale credo faccia bene all'ascolto. E mette risonanza a delle parti pure, incontaminate della nostra anima. Sono convinto di questo. Be', è divertente. Mi fa piacere, l'ho presa bene! Tra l'altro sono persone di grande talento per cui... evviva! Ti si è visto molto nello spot televisivo di un'automobile. Ma l'hai guidata? No, continuo a non avere la macchina! E' questo il bello, ma che pazza questa vita!