Giro del mondo in mongolfiera in 11 giorni. È record

Un giro del mondo in mongolfiera, in solitaria e senza soste, per segnare un nuovo record mondiale. È l'impresa che ha compiuto Fedor Konyukhov, 65 anni, di nazionalità russa, di professione prete ortodosso (quando non fa l'avventuriero). Decollato con un pallone aerostatico il 12 luglio da Northam, campo volo a 50 chilometri da Perth, in Australia Occidentale, è atterrato undici giorni dopo, il 23 luglio, nel deserto australiano a 160 chilometri dalla città di partenza. Nel mezzo, 33mila chilometri tra Nuova Zelanda, Oceano Pacifico, Sud America, Oceano Atlantico, la punta più meridionale dell’Africa e l'Oceano Indiano. Il record da battere apparteneva all'americano Steve Fossett che nel 2002 aveva compiuto il giro del mondo in mongolfiera in tredici giorni.