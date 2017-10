Girolomoni entra nel firmamento del biologico

Le migliori iniziative di comunicazione adottate dalle aziende biologiche italiane sono state premiate grazie al concorso "Le stelle del biologico" promosso dal ministero delle Politiche agricole e forestali in collaborazione con Ismea, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare. Tra i premiati nella sezione "Iniziative di comunicazione e stampa" c'è anche Girolomoni, la storica azienda con sede a Isola del Piano (provincia di Pesaro e Urbino) che da anni si occupa di agricoltura biologica in Italia. Il concorso "Le stelle del biologico" è stato ideato con l'intento di valorizzare le iniziative che, nel promuovere uno specifico prodotto o marchio commerciale, hanno saputo trasmettere un messaggio utile alla diffusione e alla conoscenza del biologico italiano. La crescita del mercato registrata in questi anni e l'apprezzamento dei consumatori verso il biologico è anche frutto dell'impegno delle imprese italiane di comunicare, attraverso diversi mezzi di informazione, i valori dell'agricoltura biologica. Per quanto riguarda la comunicazione, Girolomoni da oltre due anni si avvale della collaborazione di LifeGate: dalla studio del nuovo brand, alla nascita del claim, dalla studio del nuovo packaging, fino alla strategia aziendale orientata alla sostenibilità. Per le attività di relazioni con i mezzi d'informazione LifeGate si avvale a sua volta della collaborazione di Espresso Communication Solutions, agenzia di comunicazione integrata. "L'ultimo anno è stato molto intenso dal punto di vista della comunicazione per la nostra azienda", spiega Giovanni Battista Girolomoni, presidente della cooperativa. "Grazie a LifeGate ed Espresso CS abbiamo cercato di far conoscere ai consumatori la nostra filosofia di vita: l'amore per la terra, il rispetto per il pianeta e le persone e l'essere all'avanguardia nelle scelte a favore della qualità della vita e dell'ambiente. Per queste ragioni, siamo orgogliosi di aver ricevuto questo importante riconoscimento". I valori che in passato hanno appassionato il suo fondatore, Gino Girolomoni, scomparso poco più di anno fa e che dallo stesso sono stati amorevolmente divulgati, continuano a sostenere il lavoro quotidiano dell'azienda: l'amore per la terra, il rispetto per il pianeta e le persone, l'essere all'avanguardia nelle scelte a favore della qualità della vita e dell'ambiente sono i messaggi chiave di cui l'azienda si fa promotrice.