Seneca. Giustizia, uguaglianza e amore

Seneca, come tutti i classici, ha parole che valgono per il "sempre" e che permettono, quindi, anche allo smarrito uomo d'oggi di recuperare un autentico discorso di senso sul suo malcerto stare al mondo. Sulla giustizia, il Nostro ci offre, in particolare, due riflessioni stupende, la prima delle quali riguarda il richiamo della coscienza a riconoscere l'uguaglianza di tutti gli uomini contro l'assurda concezione della schiavitù naturale. Leggiamo il passo: "Chi è nobile? Chi è stato ben disposto dalla natura alla virtù. Bisogna badare soltanto a questo: per altro, se ti richiami ai tempi antichi, tutti provengono da un momento prima del quale non c'è a. Un succedersi alterno di splendori e di miserie ci ha condotto dalla nascita del mondo fino alla nostra epoca. Non ci rende nobili un atrio pieno di ritratti degli antenati anneriti dal fumo; nessuno è vissuto per dar gloria a noi, e ciò che precede non ci appartiene: l'animo rende nobili, ad esso, in qualunque condizione sociale si trovi, è possibile innalzarsi al di sopra della sorte". E ancora: "Bisogna cercare un bene che non si deteriori giorno dopo giorno, che non conosca ostacoli. Qual è questo bene? L'animo, ma l'animo retto, buono, grande. Con quale altro nome lo potresti chiamare, se non un Dio che dimora nel corpo umano? Tale animo può trovarsi tanto in un cavaliere romano quanto in un liberto o in uno schiavo. Che cosa sono, infatti, un cavaliere romano, un liberto o uno schiavo? Nomi nati dall'ambizione o dall'ingiustizia. Balzare su fino al cielo è possibile da ogni angolo: innalzati, e renditi anche tu degno di Dio". L'assimilazione al divino da parte di un'anima spiritualmente temprata richiede, allora, la ricerca della dimensione comunitaria e di quell'amore autentico che dovrebbe legare in modo indissolubile gli uomini tra loro. Leggiamo, a conferma di quanto stiamo dicendo, quest'altro passo, uno dei più suggestivi della classicità:" Come ci si deve comportare con gli uomini? Che cosa facciamo? Quali precetti diamo? Di non versare sangue umano? È ben poco non fare del male a colui al quale dovresti fare del bene! Certamente è un gran merito che l'uomo sia mite verso un altro uomo. Insegniamo a tendere la mano al naufrago, a indicare la strada a chi è smarrito, a dividere il pane con chi ha fame? E perché elencare tutte le azioni che si devono fare o non fare, mentre posso dargli questa breve formula, che comprende tutti i doveri dell'uomo? Tutto ciò che vedi, che racchiude il divino e l'umano, è un tutt'uno: siamo le membra di un immenso organismo. La natura ci ha creato fratelli, generandoci dagli stessi elementi e per gli stessi fini; ci ha infuso un amore reciproco e ci ha fatto socievoli. [...] Mettiamo tutto in comune: siamo nati per una vita in comune. La nostra società è molto simile a una volta di pietre: cadrebbe, se le pietre non si sostenessero reciprocamente, ed è proprio questo che la sorregge".