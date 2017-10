Glenn Close ospite d’onore a Coverville

Venerdì scorso all'interno di Coverville avete ascoltato un'anteprima della chiacchierata che Romane Bonavia ha fatto con Glenn Glose. La pluripremiata attrice americana ha raccontato la sua esperienza artistica, in particolare nell'ultimo film Albert Nobbs, del regista Rodrigo Garcia, uscito in Italia il 10 febbraio. Potrete ascoltare l'intervista in strisce quotidiane alle 21.30 ogni giorno, a partire da lunedì 13.