Gli 80 anni degli Abbey Road Studios

Il 12 novembre del 1931 inauguravano gli studi londinesi che sarebbero poi diventati i più famosi al mondo: gli Abbey Road Studios. Prendono il nome dalla strada che li ospita (Abbey Road appunto) che si trova nel quartiere aristocratico di St. John Wood. I Beatles, sotto la guida del produttore discografico e compositore George Martin anche detto il "quinto Beatles", vi entrarono il 6 giugno 1962 e vi incisero quasi tutti i loro dischi fino al 1969, data in cui uscì l'ultimo disco da studio del gruppo britannico dal titolo... Abbey Road. Oltre a omaggiare gli Abbey con il titolo stesso, i Beatles lo fecero anche facendosi immortalare dal fotografo Ian McMillian, intenti ad attraversare un passaggio pedonale proprio a ridosso degli studi. Questa divenne una delle copertine più riconoscibili e citate della storia della musica pop. Prima di divenire culla della musica pop però, l'edificio georgiano acquistato dalla Emi nel 1929, fu inaugurato dalla registrazione di un'opera classica: Land of Hope and Glory diretta da Sir Edward Elgar ed eseguita dalla London Symphony Orchestra, che poi si stabilì negli studi in pianta stabile. La particolarità principale degli Abbey, infatti, è lo Studio One, il più grande studio al mondo, riesce a ospitare fino a 110 elementi e ha richiamato negli anni i grandi della musica classica (Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Herbert von Karajan, Jose Carreras e Maria Callas e tanti altri). Altri importanti artisti che hanno varcato le soglie degli Abbey sono poi stati i Pink Floyd (fino a Wish You Were Here del 1975), Queen, Deep Purple, Simple Minds, Jeff Beck, The Police, Stevie Wonder, Rod Stewart, U2, Oasis, Radiohead, Coldplay. Ma anche molti italiani: l'ultimo disco a essere inciso negli studi londinesi è stato Sogno n°1, che celebra la musica di Fabrizio De Andrè. Uscito poche settimane fa, contiene 10 canzoni le cui tracce vocali di Faber sono rimaste intatte, mentre le parti stumentali sono state riarrangiate proprio dalla London Symphony Orchestra. E per festeggiare gli storici studi sono state ideate varie iniziative. Prima fra tutte un concorso online fra band emergenti: le 8 band vincitrici hanno registrato nelle sale 1 e 2 il loro «inno di compleanno», che si può ora ascoltare sul sito degli Abbey Studios e apparirà in una compilation. Qualche settimana fa gli studi hanno poi lanciato il servizio Online Mixing Service, che offre ai musicisti il missaggio online senza recarsi di persona a Londra e per questo molto meno costoso. Ed è notizia degli ultimi giorni che lo Studio Two, proprio quello dove incidevano i Fab Four, aprirà le proprie porte al pubblico per due visite che si svolgeranno il 10 marzo con due accompagnatori d'eccezione: Brian Kehew e Kevin Ryan, autori del libro Recording The Beatles. Per l'occasione sarà anche presentato il video dal titolo Recording at Abbey Road Studios che immortala le session di registrazione di Shadows, Pink Floyd, Hollies, Zombies, Kate Bush e, ovviamente, Beatles. I biglietti per la visita sono già in vendita a 75 sterline.