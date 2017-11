Gli aromi ci accompagnano da sempre

L'olfatto è la percezione sensoriale più "veloce" dell'organismo, l'unica che raggiunga il cervello direttamente dall'organo di senso. Avvertire glia aromi di una pianta è quindi una forma molto semplice, addirittura arcaica, di aromaterapia. Nel corso dei millenni uomini e donne si sono sempre circondati di piante aromatiche e di fiori perché? intuivano che il loro profumo sollevava il morale, rilassava, favoriva la concentrazione o una atmosfera amorosa. Ben presto si scoprì anche l'azione antisettica e lenitiva di certi estratti vegetali. Il "solvente" era rappresentato dagli oli e dagli unguenti nei quali le parti vegetali venivano messe a macerare. Solo l'invenzione dell'alambicco permise di ottenere oli essenziali mediante distillazione, tecnica che fu riscoperta e perfezionata verso l'anno mille dal medico e filosofo Avicenna (il suo "vero" nome era Ibn Sina), che dall'Arabia giunse fino a noi con le Crociate. Per secoli, le essenze profumate continuarono ad essere utilizzate sia per il piacere dei sensi sia come disinfettanti; l'aromaterapia nella concezione odierna nacque soltanto negli anni trenta, prima in Francia, poi in Italia. Da allora gli oli essenziali vengono considerati anche come dei potenti farmaci da ingerire per via orale. Parallelamente si è diffuso ancora di più il loro impiego in cucina, in estetica e nel pronto soccorso familiare. Gudrun Dalla Via