Gli elisir dei minerali

Si chiamano elisir minerali e agiscono contemporaneamente sul piano fisico, emozionale e spirituale, per riequilibrare lo stato di salute. Secondo la composizione, il colore e forma i minerali influenzano l'organismo umano: - composizione. Ad esempio, una calcite contiene del calcio, una pirite del ferro, e le vibrazioni di questi elementi si trasmettono al corpo umano. - colore. Tutti i colori sono presenti in natura, ed è risaputo che ogni colore vibra a una frequenza ben definita che può essere trasmessa al corpo umano. Sono infatti numerosi i terapisti utilizzano con successo la cromoterapia. -forma o, più esattamente, secondo l?organizzazione atomica della pietra che viene definita struttura cristallina. Esistono sette differenti sistemi cristallini che formano strutture geometriche magnifiche. Ogni forma crea un campo d?energia, un?onda, dunque una vibrazione supplementare. Ma che cosa sono gli elisir minerali? E' noto, grazie all?immenso lavoro dei fratelli Bogdanof, che l?informazione è all?origine di tutto. I due fisici francesi hanno scritto con Jean Guitton il best seller Dio e la scienza dimostrando come le più importanti novità scientifiche risultino fatali al materialismo e postulino Dio. Si sa anche che l?acqua ha una memoria (si vedano i lavori di Jacques Benveniste e del giapponese Masaru Emoto). A partire da questa soluzione liquida si effettuano delle diluizioni-dinamizzazioni per ottenere, secondo il principio omeopatico del dottor Hahnneman, fondatore dell?omeopatia, un prodotto in grado di ri-trasmettere tali informazioni. Sicuramente un elisir minerale da solo non guarisce ma, grazie al passaggio di informazione, aiuta e accompagna tutte le terapie e i prodotti consigliati dal medico. Per fare un esempio: se non fisso il calcio, potrò anche assumere delle fiale, delle compresse o fare iniezioni, ma il calcio non resterà mai; se però contemporaneamente assumo un elisir di calcite o di corallo, il risultato sarà totalmente diverso e può anche darsi che il calcio che circola nel sangue e quello ingerito attraverso l?alimentazione sarà sufficiente. Questo vale anche per i disturbi di orgine emozionale: ad esempio, in caso di leggera depressione, lo psicoterapeuta prescrive delle cure o dei prodotti ma, intervendo anche con un elisir di kunzite (pietra rosa chiaro simile al quarzo) per un certo periodo, il risultato si è dimostrato molto più rapido. Non ci sono controindicazioni, possiamo davvero parlare di "terapia dolce". Se l?elisir somministrato non è quello giusto, non succede niente. Dominique Boulanger