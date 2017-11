Gli Ksur del Marocco

La cordigliera dell'Atlante divide il Marocco sia geograficamente che negli stili di vita e quindi nell'architettura. I suoi monti superano i 4.000 metri di altitudine e riversano enormi quantità d'acqua nelle valli sottostanti creando cosi una estesa area ricca di oasi che precede il Sahara. Attorno a queste oasi sono nati, secoli fa, numerosi villaggi fortificati denominati Ksar (Ksur in plurale) che significa "granaio" in quanto originariamente solo il granaio della comunità era protetto; ma successivamente, in periodi storici meno sereni furono fortificati anche i villaggi. L'economia di queste popolazioni era basata sul commercio. Da qui partivano le carovane che attraversavano il deserto per praticare scambi con l'Africa nera. In ogni villaggio c'erano il pozzo, la moschea, il lavatoio, il granaio e la scuola coranica. In alcuni Ksur, oltre alle normali abitazioni, si trovavano delle abitazioni di famiglie facoltose, fortificate a loro volta e denominate Kasbah (piccolo granaio). Per accedere al villaggio vi era un unico ingresso incorniciato da due grossi bastioni. Le mura erano costruite in pietra o terra e avevano bastioni ad ogni angolo. Gli edifici del villaggio erano sempre in terra cruda (pisé e adobe). Per il pisé, le casseformi erano in legno di palma, le dimensioni più diffuse erano 60-80 cm per 1,4 - 1,8 m. Gli adobes erano usati sia per compiti strutturali che ornamentali, anche se il pisé rimane la tecnica strutturale prevalente. Gli ornamenti si ispiravano alle forme geometriche del patrimonio tessile locale. I mattoni (dai 24 x 10 x 7 cm in su) venivano fatti essiccare per due giorni. L'impasto era di terra organica e paglia di fieno. Le fondazioni erano in pietra, la loro altezza media era di 1 m, di cui 50 cm interrati. Lo spessore era proporzionale all'altezza ma il minimo era di 60 cm. Questo sia per motivi strutturali che per agevolare le operazioni di battitura. Oggi molti degli oltre 250 Ksur censiti, sono deteriorati o crollati. La causa è l'abbandono delle popolazioni iniziato a metà del XX sec. alla volta delle città. Negli anni '80 il governo marocchino corse ai ripari costituendo, insieme all'UNESCO un ente per il loro recupero. Nell'87 l'UNESCO dichiarò patrimonio universale lo ksar di Ait Ben-Haddu, un maestoso complesso edilizio del XVIII sec. diventato oggi un importante set per l'industria cinematografica e pubblicitaria che ne finanziano il restauro. Ma forse per molti altri Ksur è ormai troppo tardi. Benito De Sensi