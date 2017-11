Gli Ogm rompono…

Tensioni, dibattiti, problemi in tutto il mondo sul transgenico. Il presidente americano Bush jr. rimprovera l'Europa per l'ostruzionismo sugli Ogm e paventa una "guerra commerciale". I paesi africani rinunciano agli aiuti alimentari perché transgenici. E i dubbi sull'etichettatura e sulla sicurezza del cibo-Frankenstein sulle nostre tavole sono tuttora brucianti. In America, scrive il "Washington Post", sono appena fallite trattative segrete tra organizzazioni non governative e lobby biotech per una nuova regolamentazione continentale. In Inghilterra è stata inaugurata una sessione di dibattiti ("GM Nation?") che ha già sollevato polemiche perché sospettati d'essere pilotati. E il commissario europeo Fischler sta mettendo mano alle linee guide della politica europea sulla questione. In Canada, dopo la scoperta che i carichi di alcune navi contenevano grano Ogm, il Cwb - Canadian Wheat Board - ha fatto appello alla Monsanto di "rinunciare all'uso e alla sperimentazione del suo grano transgenico in Canada per paura che il Paese possa perdere il primato commerciale nell'esportazione". Infatti i più grande produttore di farina del Regno Unito, Rank Hovis, ha subito dichiarato che darà lo stop all'impiego di grano dall'intero Nord America se gli Usa o il Canada ne commercializzeranno varietà geneticamente modificate per il timore che il grano biotech contamini il grano non-Ogm durante le fasi di trasporto. Nel frattempo, in Usa, ecco i primi danni "certificati" ad agricoltori bio causati dall'impatto di coltivazioni geneticamente modificate. Li ha registrati un'inchiesta della Organic Farming Research Foundation, che ha monitorato quanti contadini biologici fossero stati danneggiati dall'esposizione (o dal semplice rischio di esposizione) a colture Ogm. Secondo l'inchiesta, ben il 17% degli agricoltori bio ha dovuto sottoporre il proprio raccolto a dei test per verificare che non vi fosse stata una contaminazione (per l'11% di questi, i test sono risultati positivi...). Danni anche dalla contaminazione diretta di sementi o raccolti, dalla necessità di sottoporre gli stessi a test continui oppure dalla semplice percezione, da parte degli acquirenti, che vi potesse essere un rischio di contaminazione. In Gran Bretagna il ministro dell'ambiente Michael Meacher dichiara: "Le contaminazioni da piantagioni transgeniche sono un grave rischio per il settore, in così forte crescita, delle produzioni biologiche" e "la coesistenza tra Ogm e coltivazioni bio è un problema cruciale". Ispezioni governative in Giappone hanno trovato che più del 30% dei prodotti "Organic" (biologici) a base di soia, come il tofu, contengono soia geneticamente modificata. Secondo un rapporto di Action Aid, pubblicato a metà maggio, non è affatto dimostrato che le colture transgeniche possano essere una soluzione alla fame nel mondo. Piuttosto, incoraggiando produzioni su vasta scala e l'uso di tecnologie costose gli Ogm causerebbero un indebitamento e un impoverimento dei contadini del Sud del mondo. Uno studio dell'Imperial College di Londra e dell'Università Simon Rodrigues di Caracas sfata uno dei miti delle teorie pro biotech, quello del controllo dei parassiti in agricoltura. La ricerca evidenzia come le piante modificate per resistere ai pesticidi favoriscano in realtà il proliferare degli insetti parassiti: le larve degli insetti, dopo essersi cibate di foglie ogm, sono in grado di digerire e poi utilizzare le tossine ingerite come "scorta" di cibo supplementare. Le larve esaminate dagli scienziati si sono mostrate più grandi e più veloci nella crescita (56%) di quelle convenzionali. Insomma, gli Ogm e tutte le attività connesse, la ricerca, la semina in campo aperto, l'impiego di piante transgeniche come ingredienti, i dibattiti, rompono... rompono l'equilibrio naturale, gli equilibri politici, e infine... la nostra serenità.