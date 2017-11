Gli ospiti Lakota a “Foreste e Foresti”

Birgil Kills Straight Leader tradizionalista Oglala Lakota, è discendente di Whitelance, uno dei pochi sopravvissuti al massacro di Wounded Knee del 1890. Laureato in Economia, è stato a lungo preside nel College della Riserva di Pine Ridge (Sud Dakota), direttore del National Recreation Park ed è un oratore di fama internazionale. Organizzatore ed ideatore della prima e delle successive Cavalcate Commemorative del Massacro di Wounded Knee (Sitanka Wokisuye) in cui più di 400 cavalieri hanno cavalcato per 6 giorni nella neve lungo il sentiero percorso nel 1890 da Piede Grosso e dalla sua banda di Minneconjous, ha dedicato e dedica la vita alla ricostruzione della nazione Lakota. Grazie al suo contributo sono state fondate molte scuole nella riserva di Pine Ridge, ed ora la lingua, la cultura e la spiritualità Lakota sono divenute materie obbligatorie di insegnamento integrandosi nei normali programmi di studio. In anni più recenti, oltre ad intensi rapporti intrapresi con varie nazioni europee tra cui l'Italia, ha avviato un programma denominato Ina Makoce Institute, che si occupa di colture biologiche e naturali, proponendo un'importante alternativa alimentare basata sulla tradizione Lakota. Nel 1992 ha rappresentato i Lakota al Congresso Mondiale di Chicago sulle religioni della Terra; a Ginevra, alle Nazioni Unite, è interlocutore privilegiato per i problemi dei popoli nativi del mondo privi di libertà giurisdizionale nel territorio da loro sempre occupato ed è stato nominato rappresentante ufficiale delle popolazioni indigene dell'emisfero nord-occidentale. Più di recente si è dedicato alla difesa e alla protezione del bisonte che per i Lakota è un animale sacro: quasi estinto per la caccia selvaggia e spietata dei bianchi all'inizio del secolo, oggi il bisonte popola nuovamente le praterie sotto l'attenta cura dei rangers. Negli ultimi anni, nel tentativo di salvaguardare e vivificare la conoscenza medica ed erboristica della tradizione Lakota e nell'intento di promuovere lo sviluppo di un'economia indipendente ha dato vita, insieme ad altri Lakota tra cui Dave Archambeault, al progetto Lakota Herbals, una linea di rimedi esclusivamente a base di erbe frutto della millenaria conoscenza Lakota della natura e dei suoi segreti. Dave Archambeault sr Oltre che far parte insieme a Birgil Kills Straight della Lakota Herbals, è un profondo conoscitore della cultura Lakota e un'importante figura di riferimento spirituale all'interno della sua comunità dove, ogni estate, conduce la Danza del Sole, la Cerimonia di Preghiera più sacra di tutta la spiritualità Lakota che ha, tra l'altro, come fine il dare forza e rigenerazione a Madre Terra per ricreare e sostenere la Vita offrendo in sacrificio la propria sofferenza. ( presentazione a cura di Marina D'Andrea )