Gli stili del Kung Fu

Solo in seguito i Cinesi si adoperarono per determinare le caratteristiche dei diversi modi di combattere e nacque una prima divisione in stili. Una prima distinzione che può essere fatta riguarda le differenze tra pugilato e lotta: il primo ha come obiettivo la distruzione fisica del nemico a suon di colpi, la seconda, invece, prevede la sottomissione dell'avversario senza che venga ferito o ucciso. Una seconda distinzione importante prende in considerazione la distanza di combattimento: a corta distanza e a lunga distanza. In questo stesso ambito si inserisce anche la classificazione delle armi usate nella pratica del Kung Fu; per cui abbiamo armi indicate per un combattimento a breve distanza (Coltelli, Spade, Sciabole) e armi utili in caso di duello a lunga distanza (Alabarda, Lancia). Una terza distinzione è convenzionalmente fatta tra stili del nord e stili del sud della Cina. I primi prediligono tecniche lunghe di braccia, di calci, sono caratterizzati da un notevole dinamismo e, nelle rappresentazioni più moderne, da un elevato grado di spettacolarità. I secondi preferiscono tecniche corte di braccia, i calci sono in numero limitato, le posizioni sono statiche e molto basse. "Pugni nel sud, calci nel nord" è un antico detto cinese che schematizza questo diverso modo di praticare l'Arte Marziale. Un' ultima distinzione, e forse la più significativa nella pratica del Kung Fu, identifica gli stili esterni e stili interni. Negli stili esterni si dà molta importanza al lavoro fisico, l?allenamento prevede il mantenimento di posizioni statiche per il rafforzamento d?ossa e articolazioni, lo spostamento da una posizione all?altra per potenziare muscoli e tendini e spostamenti dinamici, la cui azione è positiva sull?apparato cardiocircolatorio; il tutto è accompagnato da un uso razionale della respirazione. Nella pratica interna si inizia col regolare la respirazione e si prosegue col far circolare l' energia che andrà a nutrire muscoli e tendini e a rigenerare l?intero corpo, affinché si raggiunga la Lunga Vita. Muscoli, tendini, ossa, respirazione, energia, sono elementi comuni sia alla pratica esterna, sia a quella interna. Questa semplice osservazione ci fa capire come l'Arte sia una e una sola; lo scopo da raggiungere è lo stesso, la strada è ancora la stessa, solo che è percorsa nei due versi opposti: nella pratica esterna si comincia dal fisico e si arriva a muovere e a direzionare l'energia interna, nella pratica interna si comincia col prendere coscienza dell' energia e si finisce col renderla nutrimento per il fisico. Massimiliano Gennari

