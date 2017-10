Gli umori di Ippocrate

Se vi dicono che siete un bilioso, non offendetevi. In realtà, prima di assumere un significato negativo, questa definizione si riferiva alla tipologia della medicina greca. Secondo il suo fondatore, Ippocrate, i corpi viventi sono costituiti in misura variabile da una miscela di quattro umori, ai quali corrispondo i quattro organi principali e i quattro elementi: il flegma, ha nel cervello l'organo d'elezione e l'acqua come elemento principale, dà vita al temperamento flemmatico; il sangue, è legato al cuore, all'aria e genera il carattere sanguigno; la bile gialla, è in relazione al fegato, al fuoco, e anima il carattere bilioso; la bile nera è legata alla milza, all'elemento terra e costituisce il temperamento malinconico. È dal prevalere di uno di loro su gli altri che dipende il profilo psicologico e fisico di ogni individuo. La salute dipende dalla loro pacifica convivenza, la malattia dallo scompenso determinato da un umore in eccesso, che l'organismo elimina attraverso i liquidi organici, per ristabilire l'equilibrio.