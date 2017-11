Gli USA arrabbiati con l’Europa

Ieri il Parlamento europeo ha votato per la totale etichettatura e tracciabilità dei cibi e degli ingredienti geneticamente modificati. Cioè si imporrà l'etichetta sui prodotti alimentari con ingredienti (per esempio, amido e grassi) derivati da Ogm che finora sfuggivano all'obbligo di etichettatura: Sarà necessario un sistema di tracciabilità lungo l'intero processo produttivo, dai campi o dai container in cui gli Ogm arrivano dall'America fino al bancone del supermarket. Affinché sia "legge", occorre ancora il voto del Consiglio dei ministri europei. Il voto di ieri era osteggiato dal governo inglese di Tony Blair e dalle multinazionali farmaceutiche-biotech. Un discreto successo per gli ambientalisti e i gruppi di tutela dei consumatori. La soglia minima di contaminazione per rendere obbligatoria l'etichettatura è scesa dall'1% allo 0.5. È stata respinta la proposta di ammettere contaminazioni da OGM non autorizzati in Europa. Le autorizzazioni rimangono decentralizzate e sotto la responsabilita dei singoli paesi membri essendo stato respinta la richiesta di centralizzare il sistema a livello europeo; e per la prima volta verranno etichettati anche i mangimi destinati all'alimentazione animale. Sarà la regolamentazione più severa del mondo sugli Ogm. E ciò ha assai contrariato gli USA. Il governo statunitense ha già iniziato a protestare, affermando che qusti piani bloccheranno tre miliardi di dollari di merci da export verso l'Europa. Washington protesterà anche presso la World Trade Organisation (WTO) basandosi sul fatto che i piani EU discriminano i prodotti "made in Usa" e che il costo per l'America per l'introduzione di etichette sarebbe una "illegale restrizione del commercio". Un'inchiesta dell'Eurobarometro di dicembre mostrava, comunque, che il 94% dei cittadini esigono il diritto di scegliere se mangiare cibi Ogm oppure no. La frustrazione degli Usa è tutta nella reazione della Monsanto, la maggiore multinazionale mondiale del biotech, con sede a St. Louis, Missouri. Il portavoce della compagnia ha affermato che con tutta la soia, il cotone e il mais transgenico piantato nel mondo, la tracciabilità sarà "un incubo costosissimo e assurdo". Stefano Carnazzi