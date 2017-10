“GM Nation”: ecco i risultati

Da due mesi in Inghilterra si svolge una grande consultazione popolare, promossa dal Governo, sugli OGM, voluta per sondare l'opinione pubblica britannica su temi quali transgenico, coltivazione nei campi, sicurezza alimentare. Le organizzazioni ambientaliste temevano che i dibattiti e i sondaggi potessere essere influenzati o pilotati in qualche modo dal governo Blair, da sempre favorevole agli OGM, il cui ministro all'ambiente Meacher, siccome contrario, era pure stato defenestrato. Il risultato di "GM Nation?", il nome dell'iniziativa, è stato netto. Più gli inglesi sono informati sugli OGM, più sono scettici. "Tra i differenti elementi, i partecipanti hanno espresso serie perplessità" afferma il comitato governativo.