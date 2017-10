liliacee; gocce di femminilità

Liliacee, ecco alcuni esempi di fiori testati dalla FES, Flower Essence Society, per aiutarci a mantenere l'armonia. Mariposa lily Aiuta a ritrovare un equilibrio con la madre, nei casi di conflittualità con essa e nelle situazioni in cui non ci si sente abbastanza amati; serve inoltre ad aumentare il senso materno. Questo fiore è quindi usato dai floriterapeuti per guarire le ferite derivanti dalla famiglia di origine ed avere più fiducia proprie capacità materne. Desert lily E' ancora in fase di sperimentazione. Secondo il team che lavora con Kaminski e Katz la sua qualità è quella di "irradiare bellezza, grazia e senso artistico all'interno di un contesto urbano completamente meccanizzato". Ciò vuol dire, nella pratica, che questa liliacea può essere utile alle persone che, ad esempio a causa del proprio lavoro, hanno perso totamente il contatto con la natura Easter lily Serve a chi è in conflitto con la sessualità, a chi la considera sporca, peccaminosa e impura e non ne vede la naturalità. Le donne che subiscono tale conflitto spesso hanno problemi ginecologici. Il fiore viene prescritto dagli esperti in floriterapia californiana per trovare un equilibrio tra sessualità e spiritualità e per guarire traumi legati ad esperienze che intaccano la dignità e l'integrità dell'anima.

[si ringrazia per la consulenza Piera Strazzalino, floriterapeuta esperta in Fiori di Bach e Fiori Californiani]