Goran Bregovic: la nuova energia del maestro

Goran Bregovic, quando lo vedi non diresti mai che ha quasi sessant'anni e, soprattutto, che fino a qualche mese fa ha rischiato la paralisi. Goran Bregovic è un personaggio che ispira da subito freschezza, una vivacità a tratti bambinesca, per quanto complementare ad una saggia propensione all'ironia. L'artista, nato a Sarajevo da padre croato e madre serba, è il massimo esponente del balcan beat, fusione tra ritmi balcanici e sonorità occidentali. Un musicista world dallo spirito gitano, ma con nelle vene il rock'n'roll, la sua grande passione, che all'età di 18 anni lo ha persino portato a vivere a Napoli per suonare nei locali di striptease. Bregovic è arrivato ad Ostia Antica per suonare assieme alla fanfaresca Wedding & Funeral Band i suoi successi e presentare anche i brani dell'imminente album "Alkohol". Forse sembrerà una domanda un po' scontata, ma dopo l'incidente è cambiato qualcosa in lei? Queste cose non ti fanno più intelligente o saggio. Un uomo della mia età tra i rami di un ciliegio! Non so che ci facevo là sopra, ho avuto solo un momento di blackout cerebrale e sono salito sull'albero. Sono stato alpinista e ho scalato vette superiori ai 5000 metri sull'Himalaya. Una volta sono caduto per oltre 200 metri e mi sono procurato solo una normalissima ferita sulla gamba. Cadendo da un ciliegio, invece, mi sono schiacciato due vertebre e ho dovuto affrontare un'operazione alla colonna vertebrale per mettere delle parti in acciaio. Durante la convalescenza mi dicevo "adesso mi devono venire pensieri grandi"… ma l'unica cosa che sentivo era il dolore! Almeno alla musica ci pensava? No no! Non pensavo a niente… mi faceva troppo male! Lei è caduto da un albero che è simbolo di vita e di ambiente. Qual è il suo rapporto con la natura? Ho sempre avuto un giardino in ogni casa in cui ho vissuto. A Parigi ho persino un melo, forse l'unico che fa frutti nel centro della città. Invece a Belgrado, dove c'è il mio atelier, ho un orticello con tanti "tomati". La prima cosa che faccio la mattina è andare a vedere come stanno perché ho in corso una piccola battaglia contro quegli animaletti che vanno piano piano… come si chiamano, in italiano? …Lumache? Sì, lumache! Cerco sempre di essere gentile con loro, accompagnandole nel giardino del mio vicino. Ma loro ogni volta tornano da me perché nel giardino del mio vicino non c'è nulla. Io non voglio fare la guerra a loro, sono loro che voglio fare la guerra a me! La mescolanza è ciò che da sempre la contraddistingue. Lei è figlio di Croazia e Serbia, ha fuso generi musicali culturalmente molto distanti e ha sposato una donna musulmana. Cosa andrebbe mischiato oggi per creare una società migliore? La musica, perché è il linguaggio universale, nato prima delle parole, della religione e della politica. Vengo da un posto, frontiera tra ortodossi, cattolici e musulmani, popolata anche da tanti ebrei, dove tutto è stato mescolato. Un luogo di contatto dove non c'è niente di puro, dove le diverse popolazioni nei secoli si sono fatte continuamente la guerra. Però siccome la musica è una cosa "furba" nella nostra vita, si sono sempre imparate e cantate le melodie dei nemici. Il mio pezzo 'Ederlezi', che ora è quasi diventato una canzone nazionalista serba, nasce da un ritornello degli albanesi, i più grandi nemici dei serbi. Il mondo è ironico! Dio si diverte tantissimo con questi stupidi nazionalisti, con loro fa gli scherzi più forti! Il tempo è tiranno. Il palco lo aspetta: la forza del suo live è sicuramente la parte più importante di quel rito scaramantico che ha allontanato la malasorte durante la sua convalescenza. Ci dice, con un bel sorriso, di tornare dopo perché vuole raccontare una storia. Il concerto sarà un grande successo. Il pubblico foltissimo, danzante, in delirio. È la sua serata. Alla fine della gig, molti gli amici venuti a salutarlo fuori dal camerino, non c'è tempo per raccontare la storia. "Ve la racconto la prossima volta, è una promessa!". E noi di LifeGate, caro maestro Bregovic, siamo certi che la reincontreremo molto presto per ascoltarla.